Anaheim a décidé de s'aligner sur l'offre mirobolante de contrat faite par Philadelphie à Leo Carlsson. L'attaquant suédois continuera donc à porter le maillot des Ducks. Il est désormais le joueur le mieux payé de la NHL avec 18 millions par an.

Manager général de la franchise californienne, Pat Verbeek a donc cassé sa tirelire pour conserver Leo Carlsson, dont le contrat d'entrée de trois ans s'achève cet été. Le no 2 de la draft 2023, âgé de 21 ans, va signer un contrat de cinq ans qui lui rapportera au total 90 millions de dollars.

Leo Carlsson, qui touchait jusqu'ici 950'000 dollars par an, a réussi 141 points en 201 matches de saison régulière au cours des trois dernières saisons. Le centre s'est fait l'auteur de 67 points en 70 matches lors du championnat régulier 2025/26, ajoutant 11 points en 12 matches de play-off.

Anaheim avait jusqu'à vendredi pour soit égaler l'offre des Flyers, soit laisser Leo Carlsson rejoindre Philadelphie. Si les Ducks avaient décidé de ne pas égaler le contrat, ils auraient reçu quatre choix de premier de la part des Flyers en compensation.