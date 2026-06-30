Le HC Ajoie a annoncé lundi la nomination de Yannick Meyer au poste de CEO. Un nouveau poste créé dans le but «de poursuivre la professionnalisation du club.»

«Poursuivre la professionnalisation du club» et « l'engager dans une ère nouvelle»; tels sont les objectifs affichés par le HC Ajoie dans un communiqué annonçant la nomination de Yannick Meyer au poste de Chief Executive Officer (CEO), une fonction inédite dans l’histoire du club.

Cette arrivée s’accompagne d’une réorganisation de la structure et engendre le départ de Kimmo Bellmann, responsable administratif.

«Face aux exigences croissantes de la National League, le conseil d’administration a souhaité confier le pilotage du club à une direction exécutive à temps plein, capable de porter ses ambitions sur la glace comme en dehors», a justifié le club jurassien.

Yannick Meyer a notamment fait partie du staff de la sélection suédoise, lors du Championnat du monde M18 il y a trois ans, mais a principalement fait carrière en tant que directeur industriel.