Mike Sgarbossa ne rejoindra finalement pas Rapperswil. L'ailier a décidé de retourner dans son Canada natal pour des raisons personnelles et a résilié son contrat avec les Lakers.

Rapperswil perd Mike Sgarbossa avant même le début de la saison.

À l'été 2025, Sgarbossa (93 matches de NHL pour 25 points) avait signé un contrat de deux ans avec Lugano, avant d'être prêté à Berne en janvier dernier. Début avril, l'ailier de 33 ans s'était entendu pour un contrat d'un an avec «Rappi». Cependant, le Canadien a finalement décidé de rentrer au pays pour des raisons familiales, après avoir inscrit 31 points en 39 matches de National League.

Les Lakers comptent actuellement cinq joueurs étrangers sous contrat pour la saison à venir.