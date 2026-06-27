Simas Ignatavicius quitte la National League et Genève-Servette pour la NHL. Les Florida Panthers l'ont choisi samedi en 40e position au 2e tour de la draft.

Formé à Genève, l'attaquant lituanien à licence suisse a disputé 63 rencontres de championnat avec les Aigles la saison écoulée. Pour sa première saison en National League, le joueur de 18 ans a marqué neuf buts et réalisé sept assists.

Il rejoint la franchise de Sunrise près de Miami, vainqueure de la Coupe Stanley en 2024 et 2025. Les Panthers ont cependant échoué dans leur quête d'un troisième titre de rang lors du dernier championnant, ne parvenant pas à se qualifier pour les play-off.