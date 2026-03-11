  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hockey sur glace 318'600 francs versés pour la relève masculine et féminine

ATS

11.3.2026 - 13:21

Les meilleurs compteurs masculines et féminins ont été récompensés mercredi à Berne, à la veille du début du play-in de National League. PostFinance distribuera au total 318’600 francs.

Markus Granlund a fini en tête du classement des meilleurs compteurs de National League.
Markus Granlund a fini en tête du classement des meilleurs compteurs de National League.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.03.2026, 13:21

Le chèque symbolique correspondant au montant le plus élevé a été remis à l'attaquant de Genève-Servette Markus Granlund. Avec 22 buts et 32 assists, le Finlandais a été le meilleur marqueur de la saison régulière. Ses 54 points correspondent à un montant de 16'200 francs.

Depuis que la qualification comprend 52 journnées, jamais le meilleur pointeur de la ligue n'avait encore obtenu aussi peu de points. Auparavant, le score le plus bas était de 56 points. Granlund a dépassé le capitaine de Davos Matej Stransky (53 points) lors de la dernière journée. Le Tchèque, qui quittera les Grisons à la fin de la saison, a été le meilleur buteur avec 28 réussites.

National League. Le MVP de la saison dévoilé, Fribourg et Lausanne à l’honneur

National LeagueLe MVP de la saison dévoilé, Fribourg et Lausanne à l’honneur

Avec Luca Fazzini (Lugano/47 points), Sven Andrighetto (Zurich Lions/41), Tyler Moy (Rapperswil-Jona Lakers/36) et Dario Meyer (Kloten/28), ce sont quatre Suisses qui ont terminé meilleur compteur de leur équipe. L'attaquante de Zoug Lara Stalder a quant à elle terminé la phase qualificative de la Women's League en tant que meilleure compteuse: la double médaillée de bronze olympique a marqué 21 buts et réalisé 32 passes décisives.

L'argent sera reversé à la relève. PostFinance est le partenaire principal de Swiss Ice Hockey et a versé environ neuf millions de francs suisses de subventions depuis 2002. En National League, chaque point des meilleurs marqueurs est récompensé par 300 francs. Chez les femmes, un montant forfaitaire de 150'000 francs est réparti équitablement entre les huit équipes de l'élite. Les femmes sont soutenues depuis la saison 2022/23.

National League : classement des topscorers

  •  Markus Granlund (Genève-Servette), 54 points (22 buts/32 assists) et 16'200 francs pour la relève.
  • Matej Stransky (Davos), 53 pts (28/25) et 15'900 francs.
  • Luca Fazzini (Lugano), 47 pts (16/31) et 14'100 francs.
  • Austin Czarnik (Lausanne), 46 pts (16/30) et 13'800 francs.
  • Sven Andrighetto (Zurich Lions), 41 pts (17/24 et 12'300 francs.
  • Andre Petersson (Langnau Tigers), 40 pts (24/16) et 12'000 francs.
  • Dominik Kubalik (Zoug), 39 pts (22/17) et 11'700 francs.
  • Fabio Hofer (Bienne), 39 pts (19/20) et 11'700 francs.
  • Henrik Borgström (Fribourg-Gottéron), 39 pts (11/28) et 11'700 francs.
  • Tyler Moy (Rapperswil-Jona Lakers), 36 pts (12/24) et 10'800 francs.
  • Anttoni Honka (Ajoie), 36 pts (9/27) et 10'800 francs.
  • Michael Joly (Ambri-Piotta), 35 pts (18/17) et 10'500 francs.
  • Victor Ejdsell (Berne), 29 pts (13/16) et 8700 francs.
  • Dario Meyer (Kloten), 28 pts (15/13) et 8400 francs.
Montre plus

Women' League : classement des topscoreuses

  • Lara Stalder (Zoug) 53 pts (21/32).
  • Estelle Duvin (Berne) 47 pts (21/26).
  • Ann-Frédérique Guay (Fribourg-Gottéron) 40 pts (15/25).
  • Michaela Pejzlova (Ambri-Piotta) 35 pts (18/17).
  • Kristi Shashkina (Zurich Lions) 26 pts (10/16).
  • Lucia Haluskova (Davos) 19 pts (11/8).
  • Lea MacLeod (Langenthal) 16 pts (7/9).
  • Tatum White (Neuchâtel Hockey Academy) 14 pts (11/3).
Montre plus

Les plus lus

«L'auteur a agi seul» - Suivez la conférence de presse des autorités fribourgeoises en direct
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
Un conducteur fou fonce sur la Maison Blanche !
«Ils ne me démonteront pas, j'irai jusqu'au bout» - Patrick Sébastien voit rouge !
«On commence seulement à réaliser la tragédie»