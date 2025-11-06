  1. Clients Privés
NHL 900 buts ! Une soirée inoubliable pour Alex Ovechkin

ATS

6.11.2025 - 09:26

Le Russe Alex Ovechkin est devenu le premier joueur à atteindre la barre des 900 buts inscrits en NHL. Il a marqué lors du succès 6-1 de son équipe des Washington Capitals contre les St. Louis Blues.

Keystone-SDA

06.11.2025, 09:26

06.11.2025, 09:47

«C'est très sympa d'être le premier à réaliser ça. C'est un grand moment», a commenté le joueur âgé de 40 ans et qui compte 1504 matchs de NHL.

Quand il a inscrit ce but historique après 2'39 dans le deuxième tiers du match, le public s'est levé comme un seul homme et tous ses coéquipiers se sont précipités sur la glace pour célébrer l'évènement avec lui tandis que des confettis pleuvaient sur la patinoire. Le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue a été incapable de choisir son but préféré: «Chaque but est si difficile à marquer que je ne peux pas en distinguer un en particulier», a-t-il souligné.

Ovechkin est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NHL la saison dernière. Il avait alors battu le précédent record de 894 buts détenu par le légendaire canadien Wayne Gretzky.

