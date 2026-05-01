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Champion de Suisse de hockey Fribourg-Gottéron fêté par des milliers de fans au petit matin

ATS

1.5.2026 - 05:39

Entre 7000 et 8000 fans ont accueilli vendredi les joueurs de Fribourg-Gottéron de retour de Davos (GR), où ils ont décroché la veille leur premier titre de champion de Suisse de hockey sur glace. Le car du club est arrivé peu après 04h30 à la patinoire Saint-Léonard.

Des milliers de fans étaient présents à la patinoire Saint-Léonard pour accueillir les joueurs de Fribourg-Gottéron de retour de Davos.
Des milliers de fans étaient présents à la patinoire Saint-Léonard pour accueillir les joueurs de Fribourg-Gottéron de retour de Davos.
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.05.2026, 05:39

01.05.2026, 06:17

Cet accueil triomphal a clôturé une nuit de fête en ville de Fribourg et dans tout le canton, les préfectures ayant accordé «une nuit libre» à la population en cas de victoire des Dragons. Les bars avaient ainsi exceptionnellement l'autorisation de rester ouverts jusqu'à l'aube.

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L'ambiance a été particulièrement survoltée jeudi soir dans la patinoire, où plus de 9000 personnes ont suivi le match sur écran géant. Toutes les places pour ce visionnage public se sont arrachées en quelques minutes, bien que le club les ait rendues payantes (5 francs), alors qu'elles étaient gratuites lors des rencontres précédentes.

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Le club fribourgeois est devenu champion suisse de hockey sur glace pour la première fois de sa longue histoire. Tout un peuple a été libéré après la victoire 3-2 des Dragons à Davos, lors du 7e match de la finale des play-off de National League.

30.04.2026

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