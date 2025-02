Une bagarre entre une centaine de supporters «ultra» de Genève-Servette et de Fribourg Gottéron a éclaté samedi après-midi en ville de Fribourg, avant la rencontre de hockey sur glace entre les deux clubs en soirée. La police a dû intervenir.

Avant l’affrontement sur la glace entre Fribourg et Genève, les ultras de deux clubs se sont affrontés en ville. KEYSTONE

Keystone-SDA, ATS ATS

Quelque 70 à 80 supporters genevois et une petite quarantaine de fans fribourgeois se sont provoqués, vers 14h30, et ont décidé de s'affronter, le visage masqué, indique dimanche la police cantonale. Celle-ci est parvenue à rétablir l'ordre et à séparer les deux camps en faisant usage de spray au poivre.

Par la suite, la police a accompagné les supporters genevois hors du centre-ville, et ceux-ci ont pu assister au match (et à la victoire de leur équipe, 4-1) à la BCF Arena à Fribourg. Il n'y a eu ni blessé, ni arrestation.