Pour le premier match du play-out, Ajoie a concédé la défaite à Ambri. Les Jurassiens n'ont pas démérité, mais sont sortis battus 5-3.

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Un troisième tiers de feu a permis à Ambri de renverser la vapeur, mais les hommes de Tapola ont eu chaud. Menés 2-1, ils ont inscrit deux buts pour prendre les devants 3-2, avant de voir l'ancien Léventin Julius Nättinen égaliser à la 53e. Sauf qu'Ajoie n'a pas su conserver l'égalité et Zwerger a redonné un but d'avance aux Biancoblu 63 secondes plus tard. Kostner a ensuite scellé le score dans la cage vide.

Bonne nouvelle tout de même dans les rangs jurassiens, le retour de Jerry Turkulainen a forcément redonné le sourire à tout le monde. Et le maître à jouer finlandais s'est rendu utile en servant sur un plateau Phil-Michael Devos à la 32e pour l'égalisation des Ajoulots en supériorité numérique.

Rendez-vous mardi à Porrentruy pour l'acte II.