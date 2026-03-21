  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Play-out National League Les Ajoulots ne tiennent pas la distance face à Ambri

ATS

21.3.2026 - 23:20

Pour le premier match du play-out, Ajoie a concédé la défaite à Ambri. Les Jurassiens n'ont pas démérité, mais sont sortis battus 5-3.

Keystone-SDA

21.03.2026, 23:20

22.03.2026, 00:14

Un troisième tiers de feu a permis à Ambri de renverser la vapeur, mais les hommes de Tapola ont eu chaud. Menés 2-1, ils ont inscrit deux buts pour prendre les devants 3-2, avant de voir l'ancien Léventin Julius Nättinen égaliser à la 53e. Sauf qu'Ajoie n'a pas su conserver l'égalité et Zwerger a redonné un but d'avance aux Biancoblu 63 secondes plus tard. Kostner a ensuite scellé le score dans la cage vide.

National League. Retour sur le destin des cinq clubs romands

National LeagueRetour sur le destin des cinq clubs romands

Bonne nouvelle tout de même dans les rangs jurassiens, le retour de Jerry Turkulainen a forcément redonné le sourire à tout le monde. Et le maître à jouer finlandais s'est rendu utile en servant sur un plateau Phil-Michael Devos à la 32e pour l'égalisation des Ajoulots en supériorité numérique.

Rendez-vous mardi à Porrentruy pour l'acte II.

Les plus lus

«Je suis content qu'il soit mort» : Trump réagit à la mort de son ancien procureur spécial
«On ne va pas se laisser marcher dessus» : des milliers de Sud-Africains protestent contre Trump
Des dizaines de milliers de Tchèques manifestent contre Babis
Servette écrase le spectre de GC, rare sortie de route pour Thoune
Invaincu chez lui depuis 11 matchs, Sion à l'abri dans le top 6
Un défenseur suisse propulse Auxerre avec un improbable doublé