Ajoie a réussi un joli coup sur le marché des transferts. Le club jurassien a enrôlé jusqu'au terme de la saison l'attaquant français Pierre-Edouard Bellemare qui a disputé 785 matches de NHL.

Pierre-Edouard Bellemare rejoint Ajoie. IMAGO/USA TODAY Network

ATS

A 39 ans, Bellemare n'a pas obtenu de contrat en NHL, une ligue au sein de laquelle il a évolué pendant dix ans. Après huit ans en Suède, le Français a joué pour Philadelphie, Vegas, Colorado, Tampa Bay et Seattle. Lors de sa meilleure saison en 2019/20 avec l'Avalanche, il a inscrit 22 points (9 buts) en 69 matches. Il a joué et perdu deux finales avec Vegas en 2018 et avec Tampa Bay en 2022.

A Porrentruy, il sera le huitième étranger avec TJ Brennan, Anttoni Honka, Phil-Michael Devos, Jonathan Hazen, Jerry Turkulainen, Oula Palve et Julius Nättinen.

Greg Ireland nouveau coach

Le club jurassien annonce également jusqu'à la fin de la saison l'arrivée de son nouveau coach, le Canadien de 59 ans Greg Ireland. Ce dernier n'est pas un inconnu en Suisse puisqu'il avait coaché quatre saisons à Lugano et donc Julien Vauclair, le directeur sportif qui assure l'intérim après le limogeage de Christan Wohlwend.

Sa dernière expérience comme entraîneur principal s'est passée lors de la saison 2022/23 avec le Kunlun Red Star en Chine.

ats