  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Ajoie retrouve enfin la lumière, les autres Romands aussi à la fête

ATS

21.10.2025 - 22:37

En battant Langnau à Porrentruy, Ajoie a obtenu sa deuxième victoire de la saison en National League (2-1). Fribourg, Lausanne et Genève ont eux aussi gagné mardi soir.

Ajoie regagne enfin, les autres Romands sourient également - Gallery
Ajoie regagne enfin, les autres Romands sourient également - Gallery. Les Ajoulots ont enfin signé une deuxième victoire cette saison.

Les Ajoulots ont enfin signé une deuxième victoire cette saison.

Photo: KEYSTONE

Ajoie regagne enfin, les autres Romands sourient également - Gallery. Fribourg-Gottéron a relevé la tête avec un succès contre Zoug.

Fribourg-Gottéron a relevé la tête avec un succès contre Zoug.

Photo: KEYSTONE

Ajoie regagne enfin, les autres Romands sourient également - Gallery. Sami Niku (à gauche) a marqué le but décisif pour Lausanne en prolongations.

Sami Niku (à gauche) a marqué le but décisif pour Lausanne en prolongations.

Photo: KEYSTONE

Ajoie regagne enfin, les autres Romands sourient également - Gallery. Vili Saarijärvi a réussi le seul penalty lors du «shootout» entre Genève-Servette et Kloten.

Vili Saarijärvi a réussi le seul penalty lors du «shootout» entre Genève-Servette et Kloten.

Photo: KEYSTONE

Ajoie regagne enfin, les autres Romands sourient également - Gallery
Ajoie regagne enfin, les autres Romands sourient également - Gallery. Les Ajoulots ont enfin signé une deuxième victoire cette saison.

Les Ajoulots ont enfin signé une deuxième victoire cette saison.

Photo: KEYSTONE

Ajoie regagne enfin, les autres Romands sourient également - Gallery. Fribourg-Gottéron a relevé la tête avec un succès contre Zoug.

Fribourg-Gottéron a relevé la tête avec un succès contre Zoug.

Photo: KEYSTONE

Ajoie regagne enfin, les autres Romands sourient également - Gallery. Sami Niku (à gauche) a marqué le but décisif pour Lausanne en prolongations.

Sami Niku (à gauche) a marqué le but décisif pour Lausanne en prolongations.

Photo: KEYSTONE

Ajoie regagne enfin, les autres Romands sourient également - Gallery. Vili Saarijärvi a réussi le seul penalty lors du «shootout» entre Genève-Servette et Kloten.

Vili Saarijärvi a réussi le seul penalty lors du «shootout» entre Genève-Servette et Kloten.

Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA

21.10.2025, 22:37

21.10.2025, 22:49

Ajoie a enfin mis un terme à sa série noire. Après dix défaites consécutives, les Jurassiens ont obtenu leur deuxième victoire de l'exercice en dominant les Tigers. Leur dernier succès remontait au 20 septembre, face au CP Berne (4-0).

La troupe de Greg Ireland est montée en puissance au cours de la rencontre. Contre le cours du jeu, Frédérik Gauthier a ouvert le score du patin à 8 secondes de la fin du premier tiers. Les Ajoulots auraient même pu doubler la mise lorsqu’en deux contre un, Anttoni Honka n’a trouvé que la transversale de Boltshauser (24e).

Julius Nättinen a ensuite fait le break alors que le HCA évoluait avec deux hommes de plus (35e). Kinnunen a réduit le score (58e) et donné des sueurs froides aux supporters locaux, mais Ajoie a tenu bon, notamment grâce à un très bon Damiano Ciaccio.

Fribourg se relève

Fribourg s’est bien relevé après sa déconvenue de samedi à Langnau. Pour le retour de leur centre Lucas Wallmark, auteur d’un but, les Dragons ont dominé Zoug (5-2).

National League. Genève renversant pour sa fête, Lausanne et Fribourg fessés

National LeagueGenève renversant pour sa fête, Lausanne et Fribourg fessés

Les Fribourgeois sont bien rentrés dans la partie. Maximilian Streule a touché le poteau, avant que la reprise de Benoît Jecker ne franchisse la ligne de but de quelques centimètres (3e). Fribourg s’est procuré les meilleures occasions, mais il a fallu attendre un joli solo de Borgström pour le 2-0 (29e). Malgré la réduction du score de Kubalik (35e), Attilio Biasca a puni son ancienne équipe (37e), avant que Sörensen (41e) et Wallmark (52e) ne tuent le match dans le troisième tiers-temps.

Lausanne et Genève prennent deux points

En gagnant 2-1 après prolongation à Malley, Lausanne (3e, 32 pts) a réduit d’un point l’écart qui le sépare de Rapperswil (2e, 39 pts) au classement. Dominateur, le LHC a dû attendre une réussite de Sami Niku à la 64e pour l’emporter. Auparavant, Théo Rochette avait marqué son onzième but de la saison (32e). Julius Honka lui avait répondu en égalisant dans la minute qui a suivi.

De son côté, Genève s’est fait peur, mais a fini par passer l’épaule à Kloten (3-2 après les tirs au but). Menés à 7 minutes du terme, les Aigles se sont finalement imposés.

Vincent Praplan a marqué sur la première tentative des Aigles, après 21 secondes seulement. Un avantage de courte durée, puisque Nolan Diem (5e) et Keanu Derungs (14e) ont renversé le score. L’expulsion de Tim Berni (27e) n’a pas arrangé les choses, mais Jesse Puljujärvi a égalisé en supériorité numérique (53e). Lors du «shootout», c'est une réussite d'un autre Finlandais, Vili Saarijärvi, qui a permis aux Genevois de rentrer avec deux points.

Les regrets du HC Bienne

Bienne peut quant à lui nourrir de sérieux regrets. Les Seelandais menaient 3-2 à Davos jusqu’à la dernière minute de jeu et l’égalisation de Stransky. En prolongations, un but de Jung a permis aux Grisons de remporter un septième succès d’affilée.

Dans les autres rencontres, Berne a retrouvé quelques repères en gagnant facilement à Ambri (0-5). Zurich, dominé 5-1 à Lugano, a concédé un inquiétant cinquième revers de rang.

Les plus lus

Un réseau gouvernemental secret orchestrerait la vendetta de Trump
Le PSG, l’Inter et Arsenal font le plein dans une soirée de folie !
Stan Wawrinka sort le grand jeu et fait vibrer Bâle !
Nouveau variant «Frankenstein» du Covid: ce qu'il faut savoir
Alex Frei s'en tire à bon compte