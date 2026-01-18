  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NHL Akira Schmid et Vegas écoeurent Roman Josi et Nashville

ATS

18.1.2026 - 08:34

Avec le gardien suisse Akira Schmid titulaire, les Vegas Golden Knights ont décroché une 7e victoire de rang samedi en NHL. La franchise du Nevada a battu les Predators de Roman Josi 7-2 à domicile.

Keystone-SDA

18.01.2026, 08:34

18.01.2026, 08:38

Schmid a été désigné troisième étoile de cette partie grâce à ses 27 arrêts et son assist sur le 6-1 des Golden Knights. Il a concédé l'ouverture du score et un dernier but en infériorité numérique, deux réussites sur lesquelles Josi a été passeur décisif, mais s'est sinon montré diablement solide alors que ses coéquipiers empilaient les buts.

Les autres Suisses engagés samedi dans la ligue nord-américaine n'ont pas été à la fête, même si certains se sont illustrés. Nino Niederreiter a par exemple mis fin à sa disette en marquant son premier but depuis le 29 novembre, mais cela n'a pas suffi aux Jets de Winnipeg, qui ont craqué en prolongation face aux Toronto Maple Leafs (4-3).

Les New Jersey Devils ont quant à eux rechuté après deux victoires de rang. Malgré une réussite de Timo Meier, sa 13e de l'exercice, les hockeyeurs de Newark ont été largement dominés sur leur glace par les Carolina Hurricanes, vainqueurs 4-1 grâce à un triplé d'Andrei Svechnikov.

Enfin, Los Angeles et Kevin Fiala ont été battus une deuxième fois en deux jours par leurs voisins d'Anaheim. Les Ducks se sont imposés 2-1 en prolongation. Le Saint-Gallois a été crédité d'une mention d'assistance sur le seul but des Kings tombé en power-play.

Les plus lus

Travail au noir : une condamnation qui interroge l’exploitation du «Constellation»
Trump attaque les Européens sur le Groenland
Hommage grandiose et feux d’artifice : Melbourne a célébré Federer !
Loïc Meillard vogue vers les sommets, au milieu des Vikings
Michel Platini dégomme Gianni Infantino : «Il a viré autocrate»