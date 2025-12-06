  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NHL Akira Schmid joue un vilain tour aux «Swiss Devils»

ATS

6.12.2025 - 07:50

Akira Schmid a brillé face à son ex-employeur vendredi en NHL. Le gardien bernois de Vegas a signé un blanchissage sur la glace des New Jersey Devils, qui se sont inclinés 3-0 face aux Golden Knights.

Keystone-SDA

06.12.2025, 07:50

06.12.2025, 11:49

Schmid affrontait pour la première fois les Devils depuis son transfert au Nevada en juin 2024. Il a effectué 24 arrêts pour réussir son troisième «shutout» en saison régulière de NHL, le cinquième si l'on ajoute les deux blanchissages réalisés lors des play-off 2023 avec New Jersey.

NHL. Akira Schmid, le Suisse qui veut se faire un nom à Las Vegas

NHLAkira Schmid, le Suisse qui veut se faire un nom à Las Vegas

Akira Schmid a obtenu la première étoile de ce match, le troisième gagné consécutivement par les Golden Knights. Battus quant à eux pour la quatrième fois de suite, les Devils ont perdu sept de leurs dix derniers matches. Ils ont chuté au 6e rang de la Metropolitan Division, dont ils occupaient encore la tête le 30 novembre.

Vegas a ouvert la marque à 13 secondes de la fin du premier tiers, avant de trouver la faille à deux reprises en supériorité numérique dans les cinq dernières minutes du match. C'est le capitaine valaisan des Devils Nico Hischier qui «chauffait» le banc des pénalités sur ces deux réussites...

Les plus lus

Les Suisses en colère : «La course n’était pas du tout régulière»
La charge de travail explosive d'une procureure valaisanne a conduit à un drame
Ferrari et Lewis Hamilton, une union qui a viré au «cauchemar»
Un adolescent tué dans un accident au Tessin
Quatre morts dans un accident de la route dans l'Ain