Akira Schmid travaille dur pour s'établir comme le gardien numéro un des Vegas Golden Knights. Le Bernois se sent bien dans la ville du jeu, mais il reste loin du monde des paillettes.

Akira Schmid veut se faire un nom à Las Vegas. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le reporter du Las Vegas Review, qui couvre les rencontres du club et s'intéresse notamment aux gardiens, est incrédule. «Quoi, ce n'est pas certain qu'Akira sera le gardien titulaire de la Suisse aux Jeux olympiques?» L'homme n'a jamais entendu parler de Leonardo Genoni, pourtant désigné meilleur gardien des derniers Mondiaux...

Il a aussi d'abord dû apprendre à connaître Akira Schmid. Peu de monde auraient pensé que l'Emmentalois âgé de 25 ans endosserait cette saison un rôle principal chez les Knights. Il était en premier lieu prévu comme doublure du Canadien Adin Hill, vainqueur de la Coupe Stanley en 2023 avec le club de Vegas et champion du monde 2021. Mais il s'est blessé à mi-octobre et la date de son retour est incertaine.

Pas un bavard

Son malheur a fait le jeu de Schmid. «Oui, c'est un peu comme ça», dit ce dernier en s'excusant presque. Le journaliste américain avait décrit le Suisse comme «un gars très gentil». Peut-être même trop? En tout cas, Akira Schmid n'est pas un bavard et il correspond peu à l'image de la ville avec ses casinos, ses lumières et son glamour tape à l'oeil.

Schmid rigole. «Mais je me sens très bien ici. Je vais cependant très rarement sur le strip», dit-il. L'imposante enceinte des Knights, The Fortress, se trouve tout près du centre, mais l'équipe est basée et s'entraîne à Summerlin, à une vingtaine de minutes de la ville. Akira Schmid réside là-bas avec son épouse dans une maison de deux étages. «Je resterais volontiers ici», glisse-t-il, alors que son contrat arrive à échéance en fin de saison.

L'exercice actuel est donc crucial pour le Bernois, qui veut s'établir durablement en NHL. Depuis son draft par les New Jersey Devils en 2018, il a souvent fait l'aller-retour entre NHL et AHL, évoluant plus souvent à l'échelon inférieur.

Concurrence féroce

La concurrence est féroce en NHL, mais l'actuel seul gardien suisse de la Ligue fournit jusqu'ici un bon travail. «Schmid a saisi sa chance de superbe manière et il se montre très solide», juge notre confrère de Las Vegas. L'entraîneur des Knights, Bruce Cassidy, poursuit: «Akira a une chance de montrer qu'il peut être un bon gardien numéro un.»

En raison de la blessure de Hill, la franchise a engagé Carter Hart, qui a été aligné mardi lors d'un succès 4-3 ap contre Chicago. Malgré son arrivée, Schmid veut continuer à montrer ses capacités. Il a déjà gagné neuf matches pour six défaites. Son taux d'arrêts se situe juste en-dessous de 90%.

Objectif olympique

Le Suisse aimerait bien voir son contrat prolongé, avec une revalorisation salariale. Il touche jusqu'ici 875'000 dollars par année, une somme plutôt modeste pour la NHL. Le climat est agréable à Las Vegas, ce qui ne gâche rien.

Le portier suisse a un autre objectif, avec l'équipe nationale. Sa sélection pour Milan-Cortina semble acquise, mais rien ne dit qu'il sera le titulaire numéro un. «Cela m'aide de pouvoir maintenant beaucoup jouer», dit-il. «Mais je dois être performant.»

Le sélectionneur Patrick Fischer sait ce que Schmid peut apporter. Aux Mondiaux 2024, il avait joué trois matches et contribué à la médaille d'argent. Et il a l'habitude de la concurrence.