Alina Müller va continuer sa carrière aux Etats-Unis, mais en tant que professionnelle. L'attaquante suisse de 25 ans a été repêchée par Boston au 3e rang à l'occasion de la draft de la nouvelle PWHL.

Alina Müller poursuivra sa carrière à Boston. imago images/ZUMA Wire

La PWHL, pour Professional Women's Hockey League, est une nouvelle ligue de hockey professionnelle féminine qui comprend six équipes, trois au Canada (Montréal, Toronto et Ottawa) et trois aux Etats-Unis (New York, Boston et Minneapolis). La saison doit commencer en janvier et se terminer entre mai et juin.

Habituée à jouer à Boston mais pour l'équipe universitaire de Northeastern, la soeur de Mirco Müller a été la première Européenne sélectionnée. Pas franchement une surprise puisqu'Alina Müller est l'une des meilleures hockeyeuses au monde. Elle a inscrit 60 points (27 goals) en 38 rencontres la saison passée avec son université en NCAA.

Pour rappel, elle avait remporté la médaille de bronze à Sotchi avec l'équipe de Suisse aux JO en 2014 alors qu'elle n'avait que 15 ans.

ats