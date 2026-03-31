Ambri Piotta a assuré son maintien mardi en play-out de National League. A Porrentruy, l'équipe de Jussi Tapola s'est imposé 3-0 et remporte la série 4-0.

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Au lendemain du renvoi du coach ajoulot Greg Ireland, les Jurassiens ne sont pas parvenus à renverser la vapeur face aux Tessinois. Désormais avec Julien Vauclair à la bande jusqu'au terme de la saison en cours, Ajoie a été refroidi d'entrée par Alex Formenton, qui a donné l'avantage aux biancoblu dès la 9e.

Après un tiers médian où Jannik Fischer pour Ambri et Miles Müller pour le HCA ont connu l'exclusion, les Vouivres ont encaissé un doublé de Michael Joly (57e/60e) en fin de rencontre pour sceller leur défaite, et se retrouvent en attente du résultat de la finale de Swiss League. Pour rappel, seul le HC La Chaux-de-Fonds a obtenu la licence pour jouer en première division la saison prochaine. Le barrage de promotion-relégation aura donc lieu seulement si les Neuchâtelois l'emportent face à Sierre.