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National League Pas de miracle ajoulot : Ambri confirme son maintien

ATS

31.3.2026 - 22:35

Ambri Piotta a assuré son maintien mardi en play-out de National League. A Porrentruy, l'équipe de Jussi Tapola s'est imposé 3-0 et remporte la série 4-0.

Keystone-SDA

31.03.2026, 22:35

01.04.2026, 00:10

Au lendemain du renvoi du coach ajoulot Greg Ireland, les Jurassiens ne sont pas parvenus à renverser la vapeur face aux Tessinois. Désormais avec Julien Vauclair à la bande jusqu'au terme de la saison en cours, Ajoie a été refroidi d'entrée par Alex Formenton, qui a donné l'avantage aux biancoblu dès la 9e.

National League. Au bord du gouffre, Ajoie vire son coach !

National LeagueAu bord du gouffre, Ajoie vire son coach !

Après un tiers médian où Jannik Fischer pour Ambri et Miles Müller pour le HCA ont connu l'exclusion, les Vouivres ont encaissé un doublé de Michael Joly (57e/60e) en fin de rencontre pour sceller leur défaite, et se retrouvent en attente du résultat de la finale de Swiss League. Pour rappel, seul le HC La Chaux-de-Fonds a obtenu la licence pour jouer en première division la saison prochaine. Le barrage de promotion-relégation aura donc lieu seulement si les Neuchâtelois l'emportent face à Sierre.

National League. Encore battu, Ajoie se retrouve dos au mur face à Ambri-Piotta

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