Le HC Ambri-Piotta a annoncé mardi l'arrivée de deux nouveaux attaquants étrangers. Le Canadien Nate Schnarr et le Finlandais Roby Järventie ont tous deux signé pour deux ans.
Agé de 27 ans, Nate Schnarr débarque en provenance des Kölner Haien, pour qui il a réussi 44 points en 47 matches de DEL la saison dernière. Järventie (22 ans) évoluait quant à lui dans le club ferme des Senators d'Ottawa, les Bakersfield Condors, en AHL.
Ambri-Piotta a par ailleurs prolongé de deux années le contrat de Michael Joly. L'attaquant canadien était – derrière Chris DiDomenico qui a quitté le club en mars – le meilleur compteur des Léventins dans une saison conclue sur un succès 4-0 en play-out face à Ajoie.