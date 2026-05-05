Le HC Ambri-Piotta a annoncé mardi l'arrivée de deux nouveaux attaquants étrangers. Le Canadien Nate Schnarr et le Finlandais Roby Järventie ont tous deux signé pour deux ans.

Keystone-SDA ATS

Agé de 27 ans, Nate Schnarr débarque en provenance des Kölner Haien, pour qui il a réussi 44 points en 47 matches de DEL la saison dernière. Järventie (22 ans) évoluait quant à lui dans le club ferme des Senators d'Ottawa, les Bakersfield Condors, en AHL.

Ambri-Piotta a par ailleurs prolongé de deux années le contrat de Michael Joly. L'attaquant canadien était – derrière Chris DiDomenico qui a quitté le club en mars – le meilleur compteur des Léventins dans une saison conclue sur un succès 4-0 en play-out face à Ajoie.