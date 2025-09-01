  1. Clients Privés
National League Un membre de la famille Landry en plus à Ambri-Piotta

ATS

1.9.2025 - 19:26

Ambri-Piotta aime la famille Landry. Après Manix, qui a rejoint les Léventins voici deux ans, c'est son jeune frère Lukas qui va porter le maillot tessinois.

Lukas Landry (à gauche) rejoint Ambri-Piotta.
Lukas Landry (à gauche) rejoint Ambri-Piotta.
IMAGO/ZUMA Press

Keystone-SDA

01.09.2025, 19:26

L'attaquant canadien de 20 ans, titulaire d'une licence suisse, a signé un contrat de trois ans, comme l'a annoncé le club tessinois. Lukas a joué ces trois dernières années en LHJMQ, d'abord à Drummondville puis aux Olympiques de Gatineau.

Passé par Lausanne, Bâle, Berne et Ambri, leur père Eric a joué les assistants lors des deux dernières saisons des Biancoblu. Avant ça, il avait dirigé pendant trois saisons les Ticino Rockets.

