Ambri-Piotta aime la famille Landry. Après Manix, qui a rejoint les Léventins voici deux ans, c'est son jeune frère Lukas qui va porter le maillot tessinois.

Lukas Landry (à gauche) rejoint Ambri-Piotta. IMAGO/ZUMA Press

Keystone-SDA ATS

L'attaquant canadien de 20 ans, titulaire d'une licence suisse, a signé un contrat de trois ans, comme l'a annoncé le club tessinois. Lukas a joué ces trois dernières années en LHJMQ, d'abord à Drummondville puis aux Olympiques de Gatineau.

Passé par Lausanne, Bâle, Berne et Ambri, leur père Eric a joué les assistants lors des deux dernières saisons des Biancoblu. Avant ça, il avait dirigé pendant trois saisons les Ticino Rockets.