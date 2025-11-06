  1. Clients Privés
National League Ambri-Piotta : le staff technique restera en place jusqu'en fin de saison

ATS

Ambri-Piotta finira la saison de National League avec le staff actuellement en place. Eric Landry et son assistant René Matte continueront ainsi de diriger les biancoblu.

Eric Landry et son assistant René Matte continueront de diriger les biancoblu.
ats

Keystone-SDA

06.11.2025, 14:44

Le directeur technique Alessandro Benin est lui aussi confirmé jusqu'au terme de l'exercice, a indiqué le club tessinois. Le 8 octobre, l'entraîneur Luca Cereda et le directeur sportif Paolo Duca avaient démissionné et causé un coup de tonnerre en Léventine.

Ambri-Piotta a également annoncé le tenue d'une assemblée générale extraordinaire. Elle se tiendra le 8 février 2026.

Séisme à Ambri-Piotta. Plusieurs départs après un «coup de poignard dans le dos» !

Séisme à Ambri-PiottaPlusieurs départs après un «coup de poignard dans le dos» !

