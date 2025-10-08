Plusieurs départs après un «coup de poignard dans le dos» !

Tremblement de terre en Léventine ! L'entraîneur d'Ambri-Piotta Luca Cereda et son directeur sportif Paolo Duca ont annoncé leur démission lors d'une conférence de presse extraordinaire mercredi.

Luca Cereda n’est plus l’entraîneur d’Ambri-Piotta. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cereda et Duca, le duo à la tête du club tessinois depuis 2017, ont invoqué une rupture de confiance avec leur président Filippo Lombardi pour justifier leur départ. Selon différents médias, ce dernier envisageait de les remplacer et aurait rencontré en secret un entraîneur en début de semaine.

«Nous avons pris un coup de poignard dans le dos après nous être battus pendant de nombreuses années côte à côte», a déclaré Paolo Duca devant les médias, à côté de Lombardi et Cereda. «Nous avons cherché le dialogue, mais au lieu de nous dire les choses en face, le club a pris d'autres décisions.»

Règlement de comptes en public

«Ambri existe depuis 88 ans. Le club était là avant nous et il sera là après. Nous avons toujours pris nos responsabilités, en faisant le maximum dans des conditions difficiles. Maintenant, quelqu’un d’autre devra porter ce fardeau», a encore lâché Duca, très remonté contre Lombardi.

Président d'Ambri depuis 2009, ce dernier s'est publiquement excusé. «Je suis en colère contre moi-même. Je n'ai pas compris que le lien très fort qui reliait Luca Cereda et Paolo Duca demandait d'aborder cette situation sportive compliquée de façon différente», a dit l'ancien conseiller aux Etats centriste, ajoutant qu'il était prêt à remettre son mandat.

Lombardi a toutefois insisté sur le fait que Cereda et Duca n'avaient pas été démis de leurs fonctions, mais qu'ils étaient partis de leur plein gré. «Cette décision n'est pas la nôtre, mais la vôtre», a riposté le désormais ex-directeur sportif dans un échange qui a viré au règlement de comptes. «Vous nous avez coupé les jambes et tout cela est la conséquence de vos actes.»

Seulement deux victoires

Lui aussi très déçu, Cereda est toutefois resté plus mesuré que Duca, qui est aussi son ami d'enfance. «Paolo et moi avons toujours fait de notre mieux pour résoudre les problèmes ensemble. L’équipe traverse une période difficile, mais je ne l’ai pas perçue comme plus compliquée que d’autres», a estimé l'ancien hockeyeur.

Avec seulement deux victoires lors de ses douze premiers matches de National League Ambri vit en effet un début de championnat délicat. Le HCAP n'a pas réussi à pallier le départ du Tchèque Dominik Kubalik, le meilleur compteur de la dernière saison régulière qui patine désormais à Zoug.

Par le passé, les dirigeants du club léventin avaient toutefois toujours maintenu leur confiance en Cereda, malgré les échecs répétés à atteindre les play-off ces dernières saisons. La dernière apparition d'Ambri en séries remonte à 2019 et une élimination en quart de finale contre Bienne (4-1).

Dans un article paru mardi, le Corriere del Ticino rappelait ainsi une citation de Lombardi d'il y a quelques années: «Cereda restera à son poste même si nous perdons 20 matches d’affilée. Pour ceux qui ne sont pas contents, il y a treize autres équipes de National League à encourager», avait déclaré le politicien.

Une longévité rare

Luca Cereda avait pris la tête d'Ambri en 2017, à l'âge de 35 ans, et était l'entraîneur en poste depuis le plus longtemps parmi les 14 coachs de National League. Il est le troisième homme fort à faire ses valises depuis le début de la saison après Jussi Tapola (CP Berne) et Yorick Treille (Genève-Servette).

En attendant qu'un successeur soit désigné, Lombardi a indiqué que les assistants de Cereda, Eric Landry et René Matte, dirigeraient l'équipe.