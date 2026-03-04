  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Ambri-Piotta prolonge le contrat de son entraîneur Jussi Tapola

ATS

4.3.2026 - 15:57

Ambri-Piotta a prolongé de trois ans le contrat de son entraîneur Jussi Tapola (51 ans). Le Finlandais dirige l'équipe tessinoise depuis janvier.

Ambri-Piotta a prolongé de trois ans le contrat de son entraîneur Jussi Tapola.
Ambri-Piotta a prolongé de trois ans le contrat de son entraîneur Jussi Tapola.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.03.2026, 15:57

Tapola s'est fait un nom comme entraîneur avec Tappara Tampere, avec qui il a gagné quatre fois le championnat de Finlande ainsi que la Champions Hockey League en 2022/23. Il avait ensuite dirigé le CP Berne depuis l'été 2023 à octobre 2025.

Le club biancoblu a par ailleurs engagé pour deux saisons l'attaquant tchèque Petr Koytek (27 ans), qui évolue actuellement en Finlande avec IFK Helsinki.

National League. Nouveau séisme à Ambri-Piotta : son meilleur compteur s’en va

National LeagueNouveau séisme à Ambri-Piotta : son meilleur compteur s’en va

Les plus lus

Un sous-marin américain coule un navire iranien, près de 150 disparus
Une jeune Britannique retrouvée morte sur le superyacht d'un milliardaire
«Vague de menaces et d'insultes» - Cyril Hanouna dézingue Samuel Etienne
Enceinte à 44 ans de son petit ami de 29 ans, elle se sent «stigmatisée»
«Un missile balistique tiré d'Iran se dirigeait vers l'espace aérien turc»