Ambri-Piotta a prolongé de trois ans le contrat de son entraîneur Jussi Tapola (51 ans). Le Finlandais dirige l'équipe tessinoise depuis janvier.

Ambri-Piotta a prolongé de trois ans le contrat de son entraîneur Jussi Tapola. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Tapola s'est fait un nom comme entraîneur avec Tappara Tampere, avec qui il a gagné quatre fois le championnat de Finlande ainsi que la Champions Hockey League en 2022/23. Il avait ensuite dirigé le CP Berne depuis l'été 2023 à octobre 2025.

Le club biancoblu a par ailleurs engagé pour deux saisons l'attaquant tchèque Petr Koytek (27 ans), qui évolue actuellement en Finlande avec IFK Helsinki.