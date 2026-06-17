Ambri-Piotta a annoncé mercredi le départ de son désormais ex-CEO Andreas Fischer. L'ancien directeur des arbitres de Swiss Ice Hockey est remplacé par Ivan Fanconi, en provenance du HC Davos.

Andreas Fischer (à gauche) quitte Ambri-Piotta après une saison marquée par des crises sportives et organisationnelles. KEYSTONE

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«Dans le cadre de sa restructuration stratégique, le Conseil d'administration d'Ambri-Piotta a décidé de mettre fin à sa collaboration avec son CEO actuel, Andreas Fischer», a indiqué le club léventin dans un communiqué. Les partis discutent des modalités de cette rupture de contrat, lequel courait initialement jusqu'au 31 décembre 2026.

Le Conseil d'administration a nommé Ivan Fanconi au poste de Directeur général. Directeur financier et des opérations du HC Davos, il travaillait pour le club grison depuis dix ans.

Avec Fischer dans le rôle de CEO, Ambri sort d'une saison très compliquée sportivement (13e place synonyme de play-out) comme en coulisses, marquée par plusieurs situations de crise. La plus marquante étant les départs du coach Luca Cereda et du directeur sportif Paolo Duca en octobre dernier, après que les dirigeants du club léventin eurent initié des contacts avec Christian Dubé pour prendre les rênes de l'équipe.