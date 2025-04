La Suisse va poursuivre sa préparation en vue des Mondiaux à Riga. Elle y affrontera la Lettonie jeudi et vendredi. Le vétéran Andres Ambühl devrait atteindre la barre de 340 matches internationaux.

Andres Ambühl devrait atteindre la barre de 340 matches internationaux.

Keystone-SDA ATS

Patrick Fischer a accueilli cette semaine neuf nouveaux éléments dans sa sélection pour cette avant-dernière tranche de préparation avant d'entamer les championnats du monde le 9 mai au Danemark. Sept joueurs ayant gagné la médaille d'argent l'an passé figurent dans le groupe pour Riga. D'autres viendront après la finale des play-off, puis après la fin des 8es de finale des play-off de NHL.

A Riga, les regards seront une fois encore tournés vers Andres Ambühl (41 ans), dont la carrière à Davos vient de s'achever. Mais l'infatigable Grison espère une dernière fois jouer les prolongations avec le maillot national.

Deux records

Ambühl aura l'occasion de se mettre en évidence contre la Lettonie et de convaincre le sélectionneur de le garder pour les Mondiaux. Il s'agirait de sa 20e participation à ce grand rendez-vous pour l'attaquant, qui reste sur de bonnes prestations en play-off et qui est un leader aussi dans le vestiaire. Ambühl détient déjà le record du monde des sélections et du nombre de championnats du monde joués.

A Riga, les Suisses seront aux prises deux fois (18h30) avec les Lettons. Ils voudront poursuivre leur série victorieuse après avoir dominé à deux reprises la Slovaquie à Herisau puis la France à Marseille.

Outre Ambühl, huit autres joueurs de Davos et Fribourg-Gottéron, les deux clubs sortis en demi-finale des play-off, ont rejoint l'équipe de Suisse. Huit autre ont été renvoyés chez eux. Patrick Fischer doit secrètement espérer que la finale entre les Zurich Lions et Lausanne ne se décide pas dans un septième match, afin d'avoir plus de temps pour intégrer les éléments de ces deux formations.

Peu de renforts en provenance de NHL

Du côté de la NHL, les renforts suisses devraient cette année être moins importants. Après sa commotion, il serait étonnant que Roman Josi soit du voyage, tout comme Jonas Siegenthaler, également blessé. Pius Suter et Philipp Kurashev arrivent en fin de contrat, ce qui remet sérieusement en cause leur venue, pour des raisons d'assurance.

Il reste donc Janis Moser, Kevin Fiala, Nino Niederreiter, Nico Hischier et Timo Meier. Mais à part les New Jersey Devils d'Hischier et Meier, les autres clubs dans lesquels des Helvètes sont engagés font figure de favoris dans leurs huitièmes de finale des play-off.

Les absences de Josi et Niederreiter constitueraient un coup dur pour Patrick Fischer. Avec le gardien Reto Berra, absent sur blessure cette année, ils ont été des trois campagnes qui ont débouché sur un titre de vice-champion du monde (2013, 2018, 2024).