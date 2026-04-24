Après une violente collision avec son coéquipier Rūdolfs Balcers, Sven Andrighetto a manqué les matches décisifs de play-off avec les ZSC Lions. L'attaquant zurichois est désormais de retour sur la glace avec l’équipe de Suisse et espère être rétabli pour le début du Championnat du monde de hockey sur glace.

Sven Andrighetto a retrouvé la glace à l’entraînement avec la Suisse cette semaine. KEYSTONE

Luca Betschart, Andreas Lunghi, Evita Rauber Luca Betschart

«Merci de vous en soucier», a répondu Sven Andrighetto mercredi lorsqu’on l’a enfin interrogé sur son état de santé lors de la rencontre média à la Tissot Arena de Bienne, où l’équipe de Suisse effectue sa préparation cette semaine. Avant cela, l’attaquant helvétique, qui souffre depuis fin mars des séquelles d’une commotion cérébrale, a surtout été assailli de questions par les nombreux journalistes présents concernant le licenciement de Patrick Fischer.

«Nous sommes bien conscients de tout ce remue-ménage. Néanmoins, nous avons un Championnat du monde à préparer», a rappelé Andrighetto. Pour la star des ZSC Lions, c’est une course contre la montre. «Je suis sur la bonne voie. J’ai eu une commotion cérébrale, ce n’est jamais facile. Il faut prendre les choses au jour le jour et essayer de s’améliorer», expliqué Andrighetto, qui avait violemment percuté son coéquipier Rūdolfs Balcers lors de l’acte III des quarts de finale de play-off contre Lugano.

Sorgen um Andrighetto überschatten den ZSC-Sieg gegen Lugano 26.03.2026

«Je ne me souvenais plus de rien»

Andrighetto ne porte néanmoins aucun reproche. «Au hockey, tout va très vite, c'était juste un coup du sort. Je ne lui en veux pas, il s’est bien sûr excusé et ne se sent pas bien. Mais il ne l’a pas fait exprès», a expliqué le joueur de 33 ans, qui avait ensuite été évacué de la glace, encore étourdi. «J’ai perdu connaissance un instant et je ne me souvenais plus de rien. C'était une situation inhabituelle et effrayante. Quand j'ai revu la scène à la télévision, j'avais l'impression de regarder quelqu'un d'autre.»

Les matchs amicaux contre la Hongrie à Bienne (victoire 6-1 jeudi et un second prévu vendredi) arrivent trop tôt pour Andrighetto. Reste à savoir quand il fera son retour et s’il sera prêt pour le coup d’envoi du Mondial. En attendant, Andrighetto se montre reconnaissant envers les équipes médicales de Zurich et de la Nati.

«Ils me soutiennent et m’offrent les meilleures chances. Jan Cadieux aussi, qui me permet de venir dès cette semaine sans participer encore pleinement à l’entraînement de l’équipe», explique le buteur. «Cela m’aide énormément et je suis très optimiste quant à un retour à la normale dans les prochaines semaines.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

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