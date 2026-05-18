Anthony Richard a signé pour une durée indéterminée auprès de Fribourg-Gottéron, a annoncé le club lundi. L'attaquant québécois est le 6e étranger sous contrat avec les Dragons pour la saison à venir.

Anthony Richard durant le match entre le HC Sparta Praha et le Team Canada à la Spengler Cup (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le champion de Suisse en titre a officialisé l'arrivée d'Anthony Richard en provenance des Lehigh Valley Phantoms en AHL , ligue où il a inscrit 402 points en 617 apparitions. Depuis 2018, le Québecois de 29 ans a également disputé 40 rencontres sous les couleurs de quatre franchises différentes en NHL, où il a encore joué un match cette saison avec les Philadelphia Flyers.

Fribourg-Gottéron a également profité de cette arrivée pour communiquer une hausse des tarifs pour les abonnements places assises en vue de la saison 2026/27, qui s'échelonneront désormais entre 1050 et 1850 francs suisses en fonction de la catégorie choisie. Ceux concernant les places debout restent «identiques», a précisé le club.