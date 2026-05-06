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Titré avec Fribourg-Gottéron Attilio Biasca : «Ce furent les trois meilleurs jours de ma vie»

par Sascha Fey

6.5.2026 - 11:48

Il y a peu, Attilio Biasca évoluait sur la glace lors de la finale des play-off de National League avec Fribourg. Désormais avec l'équipe nationale, il se concentre sur le Championnat du monde à domicile. À 23 ans, il est l'une des grandes révélations de la saison.

Attilio Biasca est devenu champion de Suisse avec Fribourg-Gottéron.
Attilio Biasca est devenu champion de Suisse avec Fribourg-Gottéron.
IMAGO/justpictures.ch

Keystone-SDA, par Sascha Fey

06.05.2026, 11:48

06.05.2026, 11:51

Jeudi dernier, les joueurs de Fribourg-Gottéron et de Davos se sont livrés une bataille acharnée pour le titre de champion. Quelques jours après cette Finalissima, ils se saluent chaleureusement dans le hall de leur hôtel à Kloten, avant de se mettre en route vers l’aéroport. Dès jeudi, les Suisses disputeront leurs trois derniers matches de préparation à Ängelholm dans le cadre de l’Euro Hockey Tour, avant d’entamer le Mondial le 15 mai à Zurich face aux États-Unis, champions olympiques et du monde en titre.

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Le premier adversaire sera la Finlande jeudi, avant que l’équipe n’affronte samedi et dimanche respectivement la Suède, pays hôte, et la République tchèque. Le sélectionneur Jan Cadieux a convoqué neuf joueurs des deux équipes finalistes pour cette dernière semaine de préparation, parmi lesquels l’attaquant fribourgeois Attilio Biasca, né en 2003, qui est avec Nicolas Baechler le plus jeune de l’effectif.

«Il est important de rêver»

Pour Biasca, une première participation au Mondial «à la maison» est en jeu. «C’est un privilège d'être ici», déclare-t-il à l’agence de presse Keystone-ATS. Après deux médailles d’argent consécutives lors des deux dernières éditions du Championnat du monde, l'ailier formé à Zoug qualifie de «bonne pression» le fait que les attentes soient élevées. Il souligne: «C’est nécessaire de rêver. Mais ce qui est plus important, c’est ce que tu fais pour y arriver.»

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En saison régulière de National League, Biasca a marqué à 15 reprises – seuls quatre Suisses ont fait mieux – et a délivré douze passes décisives. En play-off, l'attaquant a inscrit trois buts en évoluant dans la même ligne que Christoph Bertschy et Henrik Borgström.

Beaucoup de confiance et de bonnes discussions

À propos de son entraîneur Rönnberg, il déclare: «Il est très exigeant et a instauré une nouvelle culture. En dehors de la glace, c’est quelqu’un de vraiment adorable. Je n’ai jamais pu discuter aussi bien avec un entraîneur en privé. Ça facilite beaucoup les choses. Il a aussi un côté très doux. En plus, j'adore sa façon de penser. Le premier jour, il a dit que nous allions être champions – il a une arrogance positive. Ça nous a donné confiance.»

Cette conviction a conduit les Dragons à leur premier titre de champion de Suisse, qui a été célébré comme il se doit. «Ce furent sans aucun doute les trois meilleurs jours de ma vie. J’ai eu la chair de poule tout le temps. Voir la joie des gens et la partager avec eux, c’était incroyable. On voyait à quel point la région vivait pour cela», dit-il.

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De fan à coéquipier

Après cette fin de saison haletante – «c’est fou à quel point la différence était minime» –, la question de la gestion de la fatigue se pose. «Je suis encore jeune et j’ai pu me reposer un peu. C’était une période intense, tant physiquement que mentalement. Ça t’apprend d’autant plus comment prendre soin de ton corps. En tout cas, je suis de nouveau à 100%.»

Biasca se réjouissait également de retrouver les stars suisses de la NHL avec lesquelles il n’avait encore jamais joué. Lorsqu’il a participé au traditionnel tournoi Pee-Wee à Québec en 2016, il a assisté à un match entre les Canadiens de Montréal et les Nashville Predators et a pris une photo avec Roman Josi. Aujourd’hui, il fait partie de la même équipe que lui. «C’est incroyable où j’en suis maintenant», déclare Biasca, pour qui le titre mondial viendrait couronner une saison déjà réussie.

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