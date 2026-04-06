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Hockey M21 Au bout du suspense, Bienne triomphe des Zurich Lions

ATS

6.4.2026 - 17:04

Bienne a réussi un bel exploit en remportant le titre de champion de Suisse M21. A Bienne, les Seelandais ont battu les Zurich Lions 5-1 pour enlever la série 3-2.

Bienne sacré champion de Suisse M21 au terme d’une finale renversante.
Bienne sacré champion de Suisse M21 au terme d’une finale renversante.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.04.2026, 17:04

Les 5843 spectateurs présents n'oublieront certainement pas ce titre qui vient couronner la prolifique formation biennoise. Emmené par Jonah Neuenschwander, 17 ans, et auteur de 12 points (5 buts) en 32 matches de National League, Bienne est parvenu à effacer la déception de l'an dernier.

En 2025, les Zurichois avaient gagné cet acte V à Bienne 5-3. Mais cette année, les joueurs de Guido Pfosi ont su profiter d'un power-play étincelant pour dompter les Lions. Menés 1-0 après 76 secondes, ils ont fait payer aux Zurichois leur indiscipline en les punissant à trois reprises pour un 100% d'efficacité.

Outre Neuenschwander (1 but/2 assists), Mark Sever (1 but/1 assist) et Niklas Blessing (2 assists) ont fait parler leur expérience du haut niveau.

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