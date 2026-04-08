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National League Fribourg reprend la main face à Genève, Julien Sprunger inquiète

Nicolas Larchevêque

8.4.2026

Fribourg-Gottéron a repris la main dans la demi-finale des play-off qui l'oppose à Genève-Servette. Avec Marcus Sörensen de retour de blessure, les Dragons ont remporté l'acte III mercredi à domicile (2-1).

Fribourg-Gottéron a repris les commandes dans sa demi-finale.
Fribourg-Gottéron a repris les commandes dans sa demi-finale.
KEYSTONE

Keystone-ATS

08.04.2026, 22:19

08.04.2026, 22:49

Battus 7-3 lundi aux Vernets, les Fribourgeois ont réagi de la meilleure des manières en enlevant ce troisième match d'une série qui reste encore indécise. Les Dragons aborderont la suite des opérations avec le Suédois Marcus Sörensen, de retour après avoir passé trois mois à l'infirmerie, mais peut-être sans leur capitaine Julien Sprunger, qui n'a pas terminé cet acte III.

Biasca dégaine en premier

Après un premier tiers-temps aux allures de round d'observation, ce troisième acte s'est décanté dans la deuxième période. Attilio Biasca a concrétisé la légère domination fribourgeoise à la 24e, bien servi par un Christoph Bertschy précis et patient.

Les Dragons ont enfoncé le clou sur un exercice qui ne leur a jusqu'à présent que peu réussi dans ces play-off: le power-play. Sörensen a bien failli fêter son retour dans son «bureau» avec un but, mais c'est finalement Henrik Borgström qui a marqué le 2-0 en transformant une véritable offrande de Yannick Rathgeb (31e).

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Juste après ce but, Julien Sprunger a dû abandonner ses coéquipiers après une charge. Le no 86 fribourgeois, qui prendra sa retraite à l'issue de la saison, n'est plus réapparu par la suite, victime semble-t-il d'une coupure causé par un patin adverse.

Berra ne craque pas deux fois

Sans leur capitaine, les Dragons ont commencé à reculer et Genève a fini par être récompensé de ses efforts offensifs. Longtemps frustrés par un excellent Reto Berra, les Aigles ont fait sauter le verrou au début du troisième tiers-temps grâce à Luca Hischier (44e).

Genève-Servette s'est ensuite procuré deux grosses occasions d'égaliser, mais le portier de Gottéron a multiplié les parades devant Jimmy Vesey (44e) et Jan Rutta (45e). Les Grenat ont poussé en fin de match à 6 contre 4, sans toutefois parvenir à arracher les prolongations sous le vacarme causé par les supporters fribourgeois.

L'acte IV de cette demi-finale aura lieu vendredi à Genève.

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12.03.2026

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