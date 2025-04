Blessé à un poignet lors du premier tour des play-off 2024, Aurélien Marti n'avait pas vécu la finale perdue en sept matches contre Zurich. Cette fois, le défenseur du LHC veut permettre à son équipe de soulever le trophée.

Le défenseur lausannois Aurélien Marti, concentré avant la confrontation. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Aurélien Marti, quel souvenir gardez-vous de la dernière finale à laquelle vous n'avez pas pu prendre part?

«J'étais présent pour les coéquipiers, mais ils étaient dans leur bulle et je ne voulais pas les déranger. Ce n'était vraiment pas une situation facile à vivre pour moi. Maintenant, je me réjouis de pouvoir aider l'équipe.»

Sentez-vous un esprit de revanche dans le vestiaire?

«On n'a pas oublié le sentiment de la défaite. C'est clair qu'elle a fait mal à tout le monde, mais on a su rebondir cette année en réalisant une belle saison. Ce n'était pas facile en play-off jusqu'à présent, mais maintenant qu'on est là, on doit arriver libérés mardi et puis tout donner.»

L'avantage de la glace va-t-il faire la différence?

«Oui, cela peut faire la différence sur la longueur de la série. On s'est battu pour l'obtenir toute la saison. C'est toujours plus motivant de savoir qu'on va disputer un match de plus à la maison, où l'engouement est si fort qu'il nous permet de retourner les situations les moins bien embarquées en quelques minutes.»

Personnellement, avez-vous l'impression de monter en puissance dans ces play-off?

«Oui, je me sens bien. C'est un moment de l'année que j'apprécie particulièrement, car le jeu y est physique et je peux m'imposer. J'ai des responsabilités supplémentaires et je tâche de montrer que je peux les assumer. On s'entend bien avec Glausi (réd: Andrea Glauser), et notre rôle est bien défini. J'avais l'amertume de ne pas pouvoir aller au bout il y a un an, donc je fais tout pour aider l'équipe cette fois et j'espère que cela se voit.»