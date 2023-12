Bale a fait une bonne opération à l'occasion de son succès 4-3 contre les GCK Lions. Les Rhénans creusent en tête du classement de Swiss League après le point perdu par Olten contre Martigny (4-3 ap).

Olten a perdu un point contre Martigny (4-3 ap). (illustration) KEYSTONE

Devant près de 3000 spectateurs, Bâle a été mené 2-0 avant de réussir un bon retournement de situation. Laurin Liniger a inscrit le but gagnant à la 46e minute. Les Rhénans sont leaders avec 1 point d'avance sur Olten mais un match de moins.

Le HCV Martigny a longtemps cru l'exploit possible à Olten. Les Valaisans menaient 3-2 après un doublé de Leonado Fuhrer et une réussite d'Elvis Schläpfer. Mais Simon Sterchi a égalisé à 48'' du terme du temps réglementaire avant de crucifier les Valaisans dans la prolongation.

La Chaux-de-Fonds reste toujours dans la course à la première place. Les joueurs de Louis Matte ont pourtant souffert pour battre à domicile 2-0 la lanterne rouge Bellinzone. Un but de Julien Privet à la 34e a permis aux Neuchâtelois de prendre l'avantage. Il a fallu attendre la 57e minute pour que David Eugster inscrive le but de la sécurité.

Dans le derby valaisan disputé à Graben devant plus de 3600 spectateurs, Sierre a balayé Viège 4-0. Un doublé d'Eric Castonguay a placé les Sierrois sur le chemin de la victoire.

ats