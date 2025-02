Après Thurgovie, Bâle, le vainqueur de la saison régulière, et Viège ont assuré leur qualification pour les demi-finales des play-off. La Chaux-de-Fonds a, pour sa part, obtenu un sursis.

Bâle et Viège sont qualifiés (illustration). Marc Schumacher/Freshfocus

Keystone-SDA, ats ATS

Bâle et Viège ont conclu en cinq rencontres. Les Rhénans se sont imposés 7-1 devant les GCK Lions alors que les Valaisans ont battu Sierre 2-0 dans un derby disputé devant 3574 spectateurs et qui a vu Adam Brodecki et Andy Ritz tromper Remo Giovannini pour sceller l’issue de cette série.

Aux Mélèzes devant 5057 spectateurs, La Chaux-de-Fonds est revenu à 3-2 dans sa série face à Olten. Après trois défaites de rang, les doubles tenants du titre ont signé un succès 5-3 qui ne souffre aucune discussion – 45 tirs à 30 – mais qui fut arraché de haute lutte face à des Soleurois valeureux. Dimanche à Olten, la formation de Louis Matte devra gagner pour la première fois à l’extérieur pour rester en vie.