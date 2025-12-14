  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Euro Hockey Tour Battue par la Finlande, la Suisse boucle le tournoi sans victoire

ATS

14.12.2025 - 18:30

La Suisse a terminé son tournoi de l'Euro Hockey Tour sur une troisième défaite. Après s'être inclinée devant la Suède et la Tchéquie, la sélection de Patrick Fischer a été battue par la Finlande dimanche à Zurich (4-3 ap).

Troisième défaite pour Patrick Fischer et la Suisse à l’Euro Hockey Tour.
Troisième défaite pour Patrick Fischer et la Suisse à l’Euro Hockey Tour.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.12.2025, 18:30

Avec trois revers en trois matches, difficile de qualifier ce mini-tournoi zurichois de «bon». Mais l'impression laissée par les Suisses est probablement meilleure qu'en novembre, quand ils avaient concédé deux lourdes défaites face aux Suédois (8-3) et aux Tchèques (4-0).

Comme la veille contre la Tchéquie (défaite 5-3), la Suisse a toujours couru après le score dimanche, la faute aux Finlandais de National League. Le Genevois Jesse Puljujärvi a d'abord dévié un envoi du Fribourgeois Henrik Borgström pour battre Stéphane Charlin (5e), avant l'égalisation de Sven Andrighetto en power-play (8e).

Les Finlandais ont également profité de leur jeu de puissance pour marquer deux autres buts. A huit secondes de la première pause, l'Ajoulot Julius Nättinen a trouvé la canne de Markus Nurmi pour le 2-1. Et le tir ultraprécis du Lausannois Sami Niku à la 27e n'a laissé aucune chance à Charlin.

L'effort de Haas ne suffit pas

A la peine à 5 contre 5, la troupe de Patrick Fischer a dû attendre une autre situation de supériorité numérique pour réduire la marque. A sept secondes de la deuxième pause cette fois, Dario Simion a victorieusement dévié un envoi de Damien Riat.

Et alors que les efforts helvétiques semblaient insuffisants, Gaëtan Haas est sorti de sa tanière pour arracher les prolongations (58e). Mais le but du Biennois n'a pas suffi, puisque Pujlujärvi, encore lui, a offert la victoire aux Finlandais après 58 secondes de temps supplémentaire.

La Suisse boucle donc sa préparation automnale avec cinq défaites en six matches. Patrick Fischer a maintenant quelques jours pour livrer la liste des joueurs sélectionnés pour les Jeux olympiques. Avec la présence des joueurs de NHL, la Suisse aura une tout autre allure lors de son premier match à Milan, le 12 février face à la France.

Les plus lus

L'Australie salue le «héros» qui a désarmé un tireur
«D'abord l'agression sexuelle de Trump, puis Epstein ne m'a pas lâchée»
La police recherche un homme jugé dangereux dans le Jura bernois
Le crédit de Ludovic Magnin s’effrite à Bâle, Servette étouffe à Lugano
De fortes perturbations à prévoir sur les routes pendant les fêtes
Xhaka et Sunderland remportent le derby face aux Magpies