National League En perdition, Zoug prend une décision forte avec son coach

ATS

21.1.2026 - 10:07

Michael Liniger a été démis de ses fonctions d'entraîneur à Zoug. Il est remplacé avec effet immédiat par le Québécois de 57 ans, Benoît Groulx.

Michael Liniger n'a pas résisté au début d'année catastrophique de Zoug
Michael Liniger n'a pas résisté au début d'année catastrophique de Zoug
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.01.2026, 10:07

21.01.2026, 10:18

La défaite en demi-finale de Champions League à Lulea a donc sonné le glas pour Liniger (46 ans), en poste depuis le début de la saison après le départ de Dan Tangnes. Les dirigeants zougois ont attendu avant de faire tomber le couperet, mais les multiples défaites depuis le début de l'année ont accéléré leur décision.

CHL. Sorti en demi-finale, Zoug n'imitera pas Genève et Zurich

CHLSorti en demi-finale, Zoug n'imitera pas Genève et Zurich

Pour terminer la saison, le club de Suisse centrale a fait appel à Benoît Groulx, limogé en novembre dernier par le Traktor Chelyabinsk en KHL. Le Québécois avait mené le club en finale de la Coupe Gagarine la saison passée. De 2016 à 2023, il était le coach du Syracuse Crunch en AHL. Et de 2002 à 2016, avec un intermède de deux ans en AHL (Rochester) entre 2008 et 2010, il a dirigé les Olympiques de Gatineau en LHJMQ.

