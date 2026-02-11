Le CP Berne procède à une réorganisation structurelle complète en vue de la saison prochaine. Au cœur de cette réorganisation figure le département sportif: l'ancien capitaine Simon Moser passe à la direction, alors que le club se sépare de Diego Piceci.

Keystone-SDA ATS

Dans le cadre de cette restructuration, le désormais ex-directeur sportif Diego Piceci a été licencié avec effet immédiat, souligne le club dans son communiqué. Ses tâches seront désormais reprises dans une nouvelle structure.

Pascal Signer devrait jouer un rôle clé dans ce domaine. L'ancien directeur des opérations (COO) passe au département sportif et occupera à partir de mai 2026 le poste nouvellement créé de directeur du hockey (CHO). Il sera responsable de la gestion organisationnelle et structurelle de l'ensemble du département sportif, y compris la section féminine et la relève.

Toutefois, le pouvoir décisionnel purement sportif concernant la première équipe restera entre les mains de Martin Plüss. En tant que directeur sportif, il continuera à disposer de la compétence finale dans toutes les questions sportives liées à la National League. Le fait d'être déchargé des tâches administratives lui permettra de se concentrer pleinement sur la stratégie sportive.

Une nouvelle légende dans la direction

Simon Moser vient renforcer l'équipe de direction. Le capitaine de longue date du «SCB», qui a dû mettre fin à sa carrière de joueur en raison d'une blessure, prendra ses fonctions de manager de l'équipe en mai. A ce poste, il sera progressivement initié aux responsabilités organisationnelles liées au fonctionnement de la première équipe.