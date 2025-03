Fribourg s'est incliné 3-2 ap dans le 3e acte des quarts de finale des play-off de National League. Mais les Dragons mènent toujours 2-1 dans la série.

Un nouveau duel acharné entre Bernois et Fribourgeois mardi soir. ats

Keystone-ATS Gregoire Galley

On pensait qu'il ne pouvait rien arriver à ce Fribourg-là. Après avoir égalisé chanceusement par Rathgeb à la 59e, les joueurs de Lars Leuenberger pouvaient attaquer sereinement la prolongation. Mais une erreur de marquage a permis à Lukas Klok de tourner autour de la cage pour battre Berra et offrir le premier point aux Bernois. Ou le point de l'espoir dans une partie qui n'a pas atteint des sommets.

Contraint de se passer de Jacob De la Rose, blessé, Lars Leuenberger avait décidé de titulariser son défenseur Andreas Borgman en attaque. Le Suédois a plutôt bien joué...jusqu'à la 23e. C'est le moment choisi par l'ancien joueur de Frölunda pour se rendre coupable d'une vilaine faute sur Marc Marchon. Borgman a donc pu filer à la douche avant ses coéquipiers.

Pire pour les Dragons, Berne a pu égaliser durant cette longue période de supériorité numérique. A la 25e, Marco Lehmann a poussé au fond un puck renvoyé par Berra. Sans être véritablement supérieurs aux Fribourgeois, les Ours ont quand même trouvé le moyen de passer devant pour la première fois dans cette série. A la 44e et à la suite d'une perte de puck de Berstchy, c'est Fabian Ritzmann qui a inscrit le 2-1.

Comme lors des deux précédents matches de cette série, c'était Fribourg qui avait frappé en premier, en power-play, via l'inusable Julien Sprunger (15e). Buteur patenté, il est étonnant de constater que le capitaine des Dragons n'avait plus marqué en play-off depuis 2022. A noter que Jussi Tapola a dû composer sans son meilleur joueur Austin Czarnik, annoncé blessé.

Triplé de Tambellini

Davos patine sur l'eau. Les Grisons ont enlevé l'acte III contre Zoug 4-0 et les voilà qui mènent 3-0 dans la série. Lorsque les affiches des quarts de finale sont sorties, personne n'imaginait un cavalier seul d'une équipe dans le duel entre Davos et Zoug. Et pourtant c'est bien ce qui est en train de se passer.

Les joueurs de Dan Tangnes semblent être tombés sur un sacré os. Dans une partie musclée avec 22 pénalités mineures et deux méconduites de match à l'encontre de Fredrik Olofsson et Mike Künzle, les Zougois ont coulé à la mi-match. Les Grisons ont classé l'affaire en moins de quatre minutes grâce à un doublé de Tambellini à 4 contre 5 et à 5 contre 4, et à une réussite de Valentin Nussbaumer. Tambellini a complété son hat-trick lors du troisième tiers.

Dos au mur, Zoug va devoir se dépouiller pour espérer inverser le cours des choses. Peut-être Tangnes devra-t-il invoquer les esprits de la finale de 2022 lorsque Zoug avait réussi l'exploit de revenir de 0-3 à 4-3 en finale du championnat contre Zurich.