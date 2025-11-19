Le CP Berne est privé pour plusieurs semaines, probablement jusqu'à la fin de l'année civile, de son attaquant Benjamin Baumgartner. L'international autrichien à licence souffre d'une blessure au bas du corps, ont annoncé les Ours sans donner plus de détails.

Benjamin Baumgartner est au repos forcé pour plusieurs semaines. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cette nouvelle constitue un coup dur pour le «SCB». Baumgartner est avec 12 points (8 buts, 4 assists) le deuxième meilleur compteur de son équipe en National League derrière le Finlandais Waltteri Merelä, qui est pour sa part au repos forcé jusqu'à la mi-décembre.