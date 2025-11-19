  1. Clients Privés
National League Berne privé de Baumgartner pour plusieurs semaines

ATS

19.11.2025 - 15:15

Le CP Berne est privé pour plusieurs semaines, probablement jusqu'à la fin de l'année civile, de son attaquant Benjamin Baumgartner. L'international autrichien à licence souffre d'une blessure au bas du corps, ont annoncé les Ours sans donner plus de détails.

Benjamin Baumgartner est au repos forcé pour plusieurs semaines.
Benjamin Baumgartner est au repos forcé pour plusieurs semaines.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.11.2025, 15:15

19.11.2025, 15:27

Cette nouvelle constitue un coup dur pour le «SCB». Baumgartner est avec 12 points (8 buts, 4 assists) le deuxième meilleur compteur de son équipe en National League derrière le Finlandais Waltteri Merelä, qui est pour sa part au repos forcé jusqu'à la mi-décembre.

