Le CP Berne a pris une option sur une place en quarts de finale de la Champions Hockey League. Les Ours sont allés s'imposer 2-1 en Suède face à Brynäs IF mardi soir.

🚨 GOAL 🚨



A rocket of a game-winner to win @scbern_news the game 😎#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/4SFrLVlPUs — Champions Hockey League (@championshockey) November 11, 2025

Keystone-SDA ATS

Une réussite de Marco Lehmann à 5'53 de la fin du temps réglementaire a permis au «SCB» de faire la différence, après que Brynäs avait égalisé à 1-1 à la 46e. Benjamin Baumgartner avait ouvert la marque à la 27e, dans une rencontre où le portier bernois Adam Reideborn s'est particulièrement illustré (26 arrêts).

Les hommes de Heinz Ehlers pourraient se frotter aux Zurich Lions en quarts de finale en décembre. Mais le «Z» a dû se contenter d'un nul mardi à domicile face à KalPa Kuopio (4-4), Sven Andrighetto inscrivant le 4-4 à la 55e en supériorité numérique. Le match retour mardi prochain sur la glace des Finlandais, invaincus dans cette compétition cette saison, s'annonce compliqué.