Berne a connu la défaite lors de la 2e journée de la Champions League. A Lulea, les Bernois se sont inclinés 4-2.

A close game, but a strong performance from @LuleaHockey who take the home win against a tough @scbern_news! 😱 pic.twitter.com/EHqZ7xBs42 — Champions Hockey League (@championshockey) August 30, 2025

Keystone-SDA ATS

Après leur victoire 2-0 face aux Français de Grenoble en ouverture, la tâche s'annonçait nettement plus difficile dans le nord de la Suède. Dans un match équilibré, les Bernois ont encaissé le 1-0 lors du premier tiers. Mais les Ours ont su réagir en marquant deux fois par Thierry Schild et Waltteri Merelä. Deux buts assez similaires où les Bernois ont pris de vitesse la défense suédoise.

🚨 GOAL 🚨



What a way to level the game! 😍



A spectacular Thierry Schild solo goal for @scbern_news 🚀#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/sQNORg1YWt — Champions Hockey League (@championshockey) August 30, 2025

A noter qu'avant l'égalisation de Schild, Adam Reideborn a retenu un penalty. Ce sont tout de même les champions de Suède qui ont eu le dernier mot. L'ancien joueur de Zoug Brian O'Neill a égalisé avant la deuxième pause, puis Edvin Hammarlund a donné la victoire à Lulea à la 46e. Nurmi a salé l'addition dans la cage vide.