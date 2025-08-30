  1. Clients Privés
CHL Berne s'incline face aux champions de Suède

ATS

30.8.2025 - 18:58

Berne a connu la défaite lors de la 2e journée de la Champions League. A Lulea, les Bernois se sont inclinés 4-2.

Keystone-SDA

30.08.2025, 18:58

Après leur victoire 2-0 face aux Français de Grenoble en ouverture, la tâche s'annonçait nettement plus difficile dans le nord de la Suède. Dans un match équilibré, les Bernois ont encaissé le 1-0 lors du premier tiers. Mais les Ours ont su réagir en marquant deux fois par Thierry Schild et Waltteri Merelä. Deux buts assez similaires où les Bernois ont pris de vitesse la défense suédoise.

CHL. Zoug et Berne commencent par une victoire

CHLZoug et Berne commencent par une victoire

A noter qu'avant l'égalisation de Schild, Adam Reideborn a retenu un penalty. Ce sont tout de même les champions de Suède qui ont eu le dernier mot. L'ancien joueur de Zoug Brian O'Neill a égalisé avant la deuxième pause, puis Edvin Hammarlund a donné la victoire à Lulea à la 46e. Nurmi a salé l'addition dans la cage vide.

