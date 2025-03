Il aura fallu attendre la troisième balle de match pour voir Fribourg éliminer Berne en quarts de finale des play-off de National League mercredi soir. Un succès à Berne au 7e match (4-1) qui démontre la volonté des Dragons.

Reto Berra et Christoph Bertschy jubilent : les Dragons sont dans le dernier carré. ats

Keystone-SDA ATS

Fribourg a donc réussi à battre Berne...et les statistiques. Comme huit autres équipes par le passé et depuis l'introduction du best of 7 lors de la saison 1997/98, les joueurs de Lars Leuenberger sont parvenus à l'emporter sur la glace adverse dans un match décisif.

Comme au cours de leurs précédentes victoires, les Fribourgeois ont joué avec une grande intelligence sans chercher à faire des jeux trop compliqués. Le début de match n'était pas simple, mais Berne n'est pas non plus arrivé avec l'intensité de Lausanne la veille face à Langnau. On ne peut pas affirmer que Fribourg a laissé passer l'orage, car orage il n'y a pas eu, et c'est sans doute cela qui a le plus surpris le public présent dans la capitale.

La décision s'est faite en seconde période avec un Gottéron opportuniste qui a inscrit trois buts sans donner le sentiment de dominer outrageusement une partie qui n'a finalement pas eu l'intensité ni l'émotion d'un derby des Zähringen. Comme si les acteurs savaient que la moindre pénalité pouvait engendrer une réaction en chaîne négative.

Une solide assise défensive

Est-ce que l'issue de la rencontre aurait changé si Marc Marchon avait levé son puck au-dessus de la jambière de Reto Berra à la 24e pour ouvrir le score? Même pas sûr. Les Fribourgeois n'ont jamais paniqué. «On avait cette troisième chance de conclure et on était vraiment prêt», a noté le défenseur Dave Sutter après la rencontre. «On savait que si on jouait notre jeu, on ne pouvait pas perdre trois matches de suite», a poursuivi Christoph Bertschy.

L'attaquant singinois a également parlé d'une ancre, comme celle des bateaux. Une ancre que l'on a pu observer sur les t-shirts des joueurs devant le vestiaire au moment des interviews. «On en parle depuis fin décembre de cette ancre», appuie Bertschy.

L'image est assez parlante. Plantée au fond de l'eau, l'ancre permet au bateau de ne pas dériver. Et le navire Gottéron s'est drastiquement stabilisé depuis la prise de pouvoir de Lars Leuenberger juste avant la fin de l'année. Après la victoire à la Coupe Spengler, Fribourg a su enchaîner pour devenir cette équipe qui a pratiquement toujours ramené quelque chose de ses matches. On l'a bien vu durant cette série, les trois victoires de Berne sont tombées en prolongation, preuve que Fribourg a tenu le choc au cours de soixante minutes de jeu.

Décisif lorsque Berne a poussé en fin de match, Reto Berra a également pu compter sur une défense cohérente qui a en plus apporté sa pierre à l'édifice en marquant deux des trois premiers buts.

Le trend fribourgeois est extrêmement positif. Le fait d'affronter Lausanne en demi-finale dès samedi à Malley pour une revanche de la saison passée aura certainement de quoi galvaniser les Dragons.