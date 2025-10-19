  1. Clients Privés
Nationa League Bienne chute malgré sa belle remontée, Ajoie s’incline

ATS

19.10.2025 - 16:38

Malgré une belle réaction, Bienne n'a pas pu éviter la défaite à Zoug 4-3 dimanche en National League. Après avoir ouvert la marque, les Ajoulots se sont inclinés 3-2 face à Rapperswil.

Les Biennois se sont réveillés trop tard face à Zoug ce dimanche.
Les Biennois se sont réveillés trop tard face à Zoug ce dimanche.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.10.2025, 16:38

19.10.2025, 16:44

Après leur défaite face aux Lakers vendredi, les Biennois ont subi un 2e revers d'affilée. Zoug s'est envolé dès le 1er tiers en menant rapidement 2-0, et a encore salé l'addition en gagnant 4-0 à l'entame du 3e tiers, notamment grâce à Sven Senteler, auteur de deux buts et d'un assist. C'est à la 46e que les hommes de Martin Filander ont sonné la révolte. En dix minutes, les Bernois sont revenus à 4-3 à la 56e, sans parvenir à égaliser.

10e défaite d'affilée pour Ajoie

Les Jurassiens n'ont pas su faire mentir les pronostics face à Rapperswil, solide 2e du championnat, et ont concédé leur dixième défaite d'affilée. Après avoir ouvert la marque grâce à Kilian Mottet, Ajoie a vu «Rappi» revenir à égalité dans le 1er tiers, avant de laisser les St-Gallois inscrire deux nouvelles réussites dans la 2e période.

Menés 3-1 à l'entame du 3e tiers, les Ajoulots ont pu compter sur Philipp-Michael Devos pour réduire la marque à la 57e. Mais ils ne sont pas parvenus à obtenir une 2e victoire en 16 matches.

