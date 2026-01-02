  1. Clients Privés
National League Bienne commence l’année du bon pied face à Lugano

ATS

2.1.2026 - 22:15

Comme Genève et Fribourg, Bienne a commencé l'année 2026 par une victoire en National League. Les Seelandais se sont imposés 3-1 contre Lugano vendredi soir.

Bienne débute 2026 par une victoire face à Lugano.
Bienne débute 2026 par une victoire face à Lugano.
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.01.2026, 22:15

Johnny Kneubühler a été le grand homme de la victoire biennoise. L'attaquant suisse a inscrit ses 9e et 10e buts de l'exercice pour offrir trois points importants au HCB dans la course aux play-off. C'est lui qui a ouvert le score à la 8e et qui a mis Bienne à l'abri dans le troisième tiers, en power-play (46e, 3-1).

National League. Un début d’année tonitruant pour Lausanne face à Zoug

National LeagueUn début d’année tonitruant pour Lausanne face à Zoug

Calvin Thürkauf avait remis les deux équipes à égalité à la 15e, avant que Marcus Sylvegard ne redonne les commandes aux Biennois dans le tiers médian (26e, 2-1).

Après cette victoire, Bienne figure au 11e rang, à égalité de points avec Kloten (10e) et Berne (12e). Les Aviateurs ont créé la surprise de la soirée en faisant tomber le leader Davos, récent vainqueur de la Coupe Spengler (4-1).

National League. Genève donne le ton pour la nouvelle année, Ajoie s’incline

National LeagueGenève donne le ton pour la nouvelle année, Ajoie s’incline

