La bonne phase de Bienne s'est confirmée vendredi lors du succès 2-1 face à Ajoie. Alors que la National League entre dans sa phase décisive, les hommes de Martin Filander continuent de se battre afin d'accrocher une place en play-off.

Niko Huuhtanen (Bienne) sur la glace lors d'une rencontre de National League. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Avec 2 victoires de rang face à Davos et Ajoie, Bienne a fait le plein de confiance avant deux matches de haute importance face à Berne puis Ambri Piotta, des concurrents directs dans la lutte pour le top 10, synonyme de play-in (réd. barrages qualificatifs pour les play-off). Si Ajoie, lanterne rouge, semble définitivement décroché, tout reste ouvert entre la 13e place d'Ambri (43 points) et la 9e place occupée par Langnau (51 points).

Une victoire importante

«Il s'agit de notre première victoire à trois points depuis des mois à l'extérieur (réd. le 10 octobre face à Lausanne), ce qui qui est très important», avance l'attaquant seelandais Niko Huuhtanen. L'auteur du 1-0 face à Ajoie admet les difficultés de Bienne à gagner à l'extérieur, ce qui sera une des clés du dénouement la saison régulière de National League.

«Nous voulons être bien meilleurs à l'extérieur, car nous savons que nous sommes très bons à domicile. Il faut que l'on continue à nous battre pour une place nous permettant de nous qualifier en play-off, notre objectif» rappelle celui qui est arrivé début décembre au HCB en provenance du Syracuse Crunch, qui évolue en AHL.

«Un match qui devait se terminer 2-1»

A l'image de la fin de match de ce soir, Bienne se doit de garder la tête froide dans les moments chauds s'il entend continuer sa marche en avant. «On a su bien jouer dans les deux premiers tiers, et malgré le fait que leur gardien Ciaccio était bon, on n'a pas abandonné», a analysé au terme de la rencontre le défenseur biennois Johnny Kneubühler.

Résiliants, les hommes de Martin Filander n'ont rien lâché dans une fin de rencontre sous haute tension. «On a toujours essayé de créer nos chances. Et là, c'est un match qui devait se finir 2-1. C'était écrit, il n'y avait pas plus de buts qui pouvaient rentrer», avance-t-il.

Dès samedi, le collectif seelandais retrouvera la glace pour le derby face à Berne. Les deux équipes ne sont séparées que par un point (Bienne est 10e à 49 points, devant les Ours). «Ce sera un match à six points, comme on dit. Parce qu'on peut leur prendre trois points et éviter qu'ils n'en gagnent trois», lâche Kneubühler, avant de regagner les vestiaires.