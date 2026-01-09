  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Play-offs, l’objectif affiché : Bienne dans une spirale positive

ATS

10.1.2026 - 00:08

La bonne phase de Bienne s'est confirmée vendredi lors du succès 2-1 face à Ajoie. Alors que la National League entre dans sa phase décisive, les hommes de Martin Filander continuent de se battre afin d'accrocher une place en play-off.

Niko Huuhtanen (Bienne) sur la glace lors d'une rencontre de National League.
Niko Huuhtanen (Bienne) sur la glace lors d'une rencontre de National League.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.01.2026, 00:08

Avec 2 victoires de rang face à Davos et Ajoie, Bienne a fait le plein de confiance avant deux matches de haute importance face à Berne puis Ambri Piotta, des concurrents directs dans la lutte pour le top 10, synonyme de play-in (réd. barrages qualificatifs pour les play-off). Si Ajoie, lanterne rouge, semble définitivement décroché, tout reste ouvert entre la 13e place d'Ambri (43 points) et la 9e place occupée par Langnau (51 points).

National League. Bienne victorieux face à des Ajoulots courageux

National LeagueBienne victorieux face à des Ajoulots courageux

Une victoire importante

«Il s'agit de notre première victoire à trois points depuis des mois à l'extérieur (réd. le 10 octobre face à Lausanne), ce qui qui est très important», avance l'attaquant seelandais Niko Huuhtanen. L'auteur du 1-0 face à Ajoie admet les difficultés de Bienne à gagner à l'extérieur, ce qui sera une des clés du dénouement la saison régulière de National League.

National League. Lausanne, Genève et Bienne commencent bien 2026

National LeagueLausanne, Genève et Bienne commencent bien 2026

«Nous voulons être bien meilleurs à l'extérieur, car nous savons que nous sommes très bons à domicile. Il faut que l'on continue à nous battre pour une place nous permettant de nous qualifier en play-off, notre objectif» rappelle celui qui est arrivé début décembre au HCB en provenance du Syracuse Crunch, qui évolue en AHL.

«Un match qui devait se terminer 2-1»

A l'image de la fin de match de ce soir, Bienne se doit de garder la tête froide dans les moments chauds s'il entend continuer sa marche en avant. «On a su bien jouer dans les deux premiers tiers, et malgré le fait que leur gardien Ciaccio était bon, on n'a pas abandonné», a analysé au terme de la rencontre le défenseur biennois Johnny Kneubühler.

National League. Bienne commence l’année du bon pied face à Lugano

National LeagueBienne commence l’année du bon pied face à Lugano

Résiliants, les hommes de Martin Filander n'ont rien lâché dans une fin de rencontre sous haute tension. «On a toujours essayé de créer nos chances. Et là, c'est un match qui devait se finir 2-1. C'était écrit, il n'y avait pas plus de buts qui pouvaient rentrer», avance-t-il.

Dès samedi, le collectif seelandais retrouvera la glace pour le derby face à Berne. Les deux équipes ne sont séparées que par un point (Bienne est 10e à 49 points, devant les Ours). «Ce sera un match à six points, comme on dit. Parce qu'on peut leur prendre trois points et éviter qu'ils n'en gagnent trois», lâche Kneubühler, avant de regagner les vestiaires.

Les plus lus

La commune de Crans-Montana présente ses excuses
Une leçon à la mode Davos : Lausanne remis en place
Historiquement triste, historiquement touchant, historiquement fédérateur
Groenland: avec «la manière douce» ou «la manière forte», dit Trump
Le gérant du bar placé en détention préventive
«La nature m'a aidée à guérir», les confessions de la princesse Kate pour son anniversaire