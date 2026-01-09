  1. Clients Privés
National League Bienne victorieux face à des Ajoulots courageux

ATS

9.1.2026 - 22:25

Bienne s'est imposé 2-1 face à Ajoie vendredi à Porrentruy. Les Seelandais ont ainsi remporté face à la lanterne rouge de National League une 3e victoire en quatre matches.

Les Biennois jubilent après le 2-1
Les Biennois jubilent après le 2-1
ATS

Keystone-SDA

09.01.2026, 22:25

10.01.2026, 00:09

National League. Play-offs, l’objectif affiché : Bienne dans une spirale positive

National LeaguePlay-offs, l’objectif affiché : Bienne dans une spirale positive

A l'entame du match, Ajoie a montré un visage bien plus combatif que lors de leur dernière sortie face à Zurich, contre qui il était déjà mené 4-0 après 20 minutes. Face à des Biennois qu'ils n'ont encore jamais vaincu cette saison, les Ajoulots sont parvenus à garder le score vierge jusqu'à la 25e, moment qu'a choisi Niko Huuhtanen pour matérialiser la supériorité bernoise.

National League. Fribourg sauvé par un héros inattendu, Genève au forceps

National LeagueFribourg sauvé par un héros inattendu, Genève au forceps

Greg Ireland a ensuite tenté un coup de poker en faisant évoluer Ajoie à 6 contre 5, ce qui a débouché sur une pénalité à l'encontre des Seelandais. Cette première situation en supériorité numérique a permis aux Jurassiens d'égaliser à la 32e par Devos, mais Bienne a repris l'avantage 2'23 avant la fin du deuxième tiers par Lias Andersson, meilleur buteur seelandais avec désormais 15 réussites.

Ajoie dans une période compliquée

Ajoie, qui n'a plus gagné à domicile depuis le 28 novembre, et ses multiples assauts en fin de rencontre n'ont pas permis d'inverser la tendance. Bienne enchaîne ainsi un deuxième succès d'affilée après sa probante victoire contre le leader de National League Davos 4-3 aux tirs au but.

National League. Genève donne le ton pour la nouvelle année, Ajoie s’incline

National LeagueGenève donne le ton pour la nouvelle année, Ajoie s’incline

Cette victoire permet en outre aux hommes de Martin Filander de passer Berne dans la bataille pour la 10e place avec 49 points contre 48 pour les Ours, tandis que cette neuvième défaite du HCA en 10 matches réduit un peu plus encore ses chances de quitter la dernière position du classement.

