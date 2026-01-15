Bienne a battu Ambri 3-2 ap lors d'un match isolé de National League. Mais les Seelandais ne remportent que deux points.

Keystone-SDA ATS

Comme une victoire «Oui mais». Les Bernois ont gagné, mais ils ont laissé un point aux Léventins. Bienne reste 11e avec ses 51 points, à égalité avec Berne. Ambri s'accroche avec ses 46 points à la 13e place.

Avant le but victorieux de Hultström en prolongation et en supériorité numérique, cette rencontre fut une histoire de buts litigieux. Le 1-0 de Kneubühler à la 7e et le 2-2 d'Isacco Dotti à la 45e. Par deux fois les arbitres ont passé de longues minutes à disséquer les images à disposition et par deux fois ils ont pris la bonne décision en validant ces réussites. L'ouverture du score du Vaudois, du patin, a compté parce qu'un défenseur léventin a retouché le puck avec sa canne par la suite.

Pour le goal de Dotti, c'est la deuxième ligne rouge et la caméra au-dessus du but qui a permis de le valider. Bienne a poussé dans le troisième tiers, sans succès.