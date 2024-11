Bienne a renoué avec la victoire mardi en National League. Les Seelandais, qui restaient sur quatre défaites d'affilée, se sont imposés 6-1 face à un pâle Lausanne Hockey Club. Ils reviennent ainsi à une longueur du top 6.

Contraint de composer avec une infirmerie qui ne désemplit pas, le coach Martin Finlander a eu fin nez mardi. Les jeunes attaquants Livio Christen (19 ans) et Jonah Neuenschwander (15 ans seulement!) ont en effet brillé pour leur baptême du feu en NL.

Christen a posé un écran décisif devant le gardien du LHC Kevin Pasche sur le premier but, inscrit en supériorité numérique par Alexander Yakovenko à la 13e. Neuenschwander – qui était aligné en première ligne aux côtés de Jere Sallinen et Aleksi Heponiemi – a été crédité d'une mention d'assistance sur cette réussite.

Une première depuis Riesen

Jonah Neuenschwander a d'ailleurs écrit une page d'histoire du hockey helvétique mardi soir. Il est devenu le premier joueur de moins de 16 ans à inscrire un point dans l'élite depuis l'ancien joueur de NHL Michel Riesen en 1994/95, alors sous le maillot de... Bienne.

Mené 2-0 après 20' de jeu, Lausanne a pourtant cru se relancer grâce au premier but marqué cette saison par son capitaine Joël Genazzi (23e, 2-1). Mais les hommes de Geoff Ward sont décidément peu souvent inspirés loin de leurs bases ces dernières semaines.

Et Kevin Pasche n'était qui plus est pas dans un grand soir. Il a capitulé à trois reprises dans le tiers médian, Bienne forçant la décision sur des réussites signées Jere Sallinen (27e, 3-1), Toni Rajala (38e, 4-1) et Elvis Schläpfer (40e, 5-1). Pasche a d'ailleurs cédé son poste à Antoine Keller au troisième tiers.

Le Z reprend les commandes

Cette défaite du LHC profite aux Zurich Lions, qui reprennent la tête du classement – à égalité avec Davos – grâce à leur victoire obtenue à Rapperswil-Jona (4-1). Denis Malgin s'est montré déterminant, réalisant un assist sur le premier but du Z avant de marquer le 2-0 à la 12e et le 4-1 à la 60e dans une cage vide.

Zoug s'est par ailleurs imposé 5-0 face à Kloten, qui restait pourtant sur quatre victoires d'affilée. L'EVZ, qui décroche pour sa part son troisième succès consécutif, a fait la différence dans un premier tiers conclu sur le score de 3-0. Le dernier match de la soirée a vu Langnau battre Lugano 5-3 en terre tessinoise.

