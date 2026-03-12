  1. Clients Privés
National League Bienne se fait peur mais prend l'avantage face à Berne

ATS

12.3.2026 - 22:33

Bienne s'est imposé à domicile 4-3 dans le match aller du play-in de National League face à Berne jeudi. Mais Gaëtan Haas et ses coéquipiers ont galvaudé un avantage de trois buts qu'ils avaient encore à six minutes du terme.

Bienne s'est imposé à domicile 4-3 dans le match aller du play-in de National League face à Berne jeudi.
Bienne s'est imposé à domicile 4-3 dans le match aller du play-in de National League face à Berne jeudi.
ats

Keystone-SDA

12.03.2026, 22:33

12.03.2026, 23:23

Les Ours ont remporté leurs deux duels à Bienne lors de la saison régulière, mais c'était avant l'arrivée de Christian Dubé à la bande du club de la cité bilingue. Désormais, l'ex-entraîneur de Fribourg-Gottéron a mis Bienne sur de bons rails en amont du match retour à Berne samedi.

Dos à dos après un tiers grâce aux réussites de Mark Sever pour Bienne à la 9e et de Waltteri Merelä à la 16e pour Berne, les Seelandais ont pris de vitesse leurs adversaires à la demi-heure de jeu. Fabio Hofer a redonné l'avantage à Bienne à la 31e, avant que Sever ne signe le doublé 73 secondes plus tard, profitant d'une défense bernoise trop passive.

National League. Retour sur le destin des cinq clubs romands

National LeagueRetour sur le destin des cinq clubs romands

Zoug en bonne voie

En dernière période, Toni Rajala a profité d'une nouvelle supériorité à 5 contre 3 pour inscrire le 4-1. Auteur d'un bon match, le portier biennois Harri Säteri n'a rien pu faire pour empêcher Romain Loeffel de marquer le 2e but bernois à 6 minutes du terme. Réduits à 4 à la suite d'un coach's challenge infructueux, les Seelandais ont encaissé le 4-3 par Hardy Häman Aktell à la 56e.

Dans l'autre rencontre de play-in, Zoug et Rapperswil se sont quittés sur le score de 5-2. Après 40 minutes, les équipes étaient encore à deux partout, avant que David Sklenicka (50e), Fabrice Herzog (53e) puis Tobias Geisser (19e) ne fassent pencher le match en faveur des Zougois.

