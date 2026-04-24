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Hockey sur glace Bis repetita pour la Suisse face à la Hongrie

ATS

24.4.2026 - 22:07

L'équipe de Suisse a dominé sans coup férir la Hongrie (6-1) dans son deuxième match de préparation en deux jours contre cette équipe, à Bienne.

Tristan Scherwey et les Suisses se sont fait plaisir contre la Hongrie.
Tristan Scherwey et les Suisses se sont fait plaisir contre la Hongrie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.04.2026, 22:07

24.04.2026, 22:13

Soit le même score que la veille, qui en dit long sur le gouffre qui sépare les deux sélections.

Les Hongrois ont donné le meilleur d'eux-mêmes mais ce fut largement insuffisant contre une équipe helvétique joueuse, plus technique et beaucoup plus rapide. A trois semaines du Mondial à domicile, Jan Cadieux a pu constater que ses joueurs ne sont apparemment pas trop déconcentrés par le contexte extra-sportif lié à l'affaire Patrick Fischer.

La Suisse a ouvert le score sur sa première action, par Dario Meyer, après 1'39, d'un tir en position excentrée passé sous le bras du gardien Hegedus. Les Hongrois ont égalisé moins de 4 minutes plus tard sur leur premier tir également, par Horvath, qui a profité d'une mauvaise relance helvétique. Cela restera le seul envoi cadré des Magyars sur toute la première période.

Romain Loeffel, à la 8e, a remis la Suisse sur les bons rails d'une subtile déviation devant le but, de quoi lui permettre de marquer des points en vue d'une sélection pour le Mondial. Juste avant la première pause, la Suisse a pris deux longueurs d'avance sur un coup de canon de Dominik Egli juste sous la latte.

Stéphane Charlin, titularisé pour garder la cage helvétique, a dévié de justesse de l'épaule via la latte un tir hongrois à la 30e pour l'une de ses rares interventions. Une minute plus tard, Rohrbach inscrivait au terme d'un beau mouvement le 4-1, qui sonnait le glas des espoirs hongrois. Jäger (42e) puis Théo Rochette, d'un tir puissant validé comme but après l'analyse vidéo, ont pu saler l'addition.

Le public de Bienne a eu le plaisir contrairement à la veille de voir évoluer l'un des siens, le jeune défenseur Niklaus Blessing (19 ans). Le capitaine biennois Gaëtan Haas, toujours annoncé malade, est en revanche resté à l'écart.

Les prochains adversaires de la Suisse seront d'un autre calibre. Avant le Mondial, elle disputera encore six matches dans le cadre de l'Euro Tour, contre la Finlande, la République tchèque et la Suède.

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