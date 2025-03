Candidats à la Coupe Stanley avant le début de la saison de NHL, les Predators de Nashville sont loin de répondre aux attentes. Rien ne fonctionne comme prévu au sein de l'équipe du capitaine Roman Josi.

Le défenseur bernois et la franchise du Tennessee vivent une saison plus que difficile. Pour ne rien arranger, Josi est absent depuis qu'il a subi une lourde charge à la bande de l'attaquant de Florida Sam Bennett le 26 février.

En NHL, on détaille rarement la nature des blessures au-delà du «haut» ou du «bas» du corps, mais on peut supposer que le capitaine des Preds souffre d'une énième commotion cérébrale. Son retour sur la glace est évalué de semaine en semaine.

Il n'y a pas de raison de forcer son retour, car les chances des Predators de participer aux play-off sont bien minces, bien qu'ils aient remporté leurs trois derniers matches. En effet, seules trois des 32 équipes de NHL comptent moins de points que Nashville à ce stade

Le peu d'activité ayant précédé la date limite des transferts montre que même l'organisation ne croit plus à un retournement de situation. Certains suiveurs reprochent d'ailleurs au manager général Barry Trotz de ne pas avoir de plan.

Intersaison prometteuse

Pourtant, avec le défenseur Brady Skjei et les attaquants Steven Stamkos et Jonathan Marchessault, ce sont trois joueurs de renom qui ont rejoint l'équipe l'été dernier. Stamkos et Marchessault avaient marqué 82 buts à eux deux lors du dernier exercice. Mais cette saison, seuls les Calgary Flames ont allumé la lampe moins souvent que les Predators au sein de la prestigieuse ligue nord-américaine.

«Avec de nouveaux joueurs, il faut naturellement un peu de temps pour créer des automatismes. Mais là ça a pris beaucoup plus de temps qu'attendu», tente d'expliquer Josi, qui a accordé un entretien à Keystone-ATS quelques jours avant sa blessure.

Le défenseur aux 1053 matches de NHL (play-off compris) écarte l'argument des attentes trop élevées provenant de l'extérieur du club. «Rien n'a changé. Les attentes ont toujours été très élevées chez nous. La qualification pour les play-off est le minimum attendu chaque année», affirme-t-il.

Une équipe inconstante

Nashville a complètement raté son début de saison, perdant les cinq premiers matches. De fin novembre à mi-décembre, les Predators ont même subi huit défaites consécutives. Et quand il a semblé que la machine était enfin lancée après une série de cinq victoires en janvier, un nouvel enchaînement de six défaites est venu plomber la franchise du Tennessee. «Nous n'avons jamais trouvé la constance nécessaire», confirme Roman Josi.

Est-il dès lors plus sollicité en tant que capitaine durant une telle saison? «Il est clair que quand tout va bien, tout le monde se sent bien. Aujourd'hui, chacun est préoccupé par son propre jeu et l'on sent une certaine insécurité dans l'équipe. En tant que capitaine, j'essaie de trouver des solutions, de rester positif et de montrer le bon exemple», développe-t-il.

Pour Josi, c'était déjà avant sa blessure «l'une des saisons les plus difficiles» de sa carrière. Mais alors qu'est-il possible de faire dans une telle situation? «Tout simplement s'accrocher, car c'est très difficile mentalement. Et de croire malgré tout à un retournement de situation», lâche l'international suisse.

En 53 matches, le capitaine a marqué 9 buts et délivré 29 assists. Un bilan en deçà des vertigineux standards auxquels il s'était habitué ces dernières saisons et qui lui ont valu le titre de meilleur défenseur de la ligue à l'issue de la saison 2019-2020. «J'ai eu le sentiment d'avoir pris un bon départ, puis j'ai été inconstant moi aussi. Je peux certainement jouer beaucoup mieux», dit-il.

La visite de «Fischi»

Lors de la visite de Keystone-ATS à Nashville, Lars Weibel, le directeur des équipes nationales et le sélectionneur Patrick Fischer étaient également sur place. Ils ont non seulement échangé avec Josi lors d'un dîner, mais aussi avec les managers généraux de Nashville et des New Jersey Devils, l'équipe des Suisses Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler. Roman Josi apprécie beaucoup le fait que Weibel et Fischer se rendent chaque année aux Etats-Unis. «La relation avec eux est super», appuie-t-il.

C'est sans aucun doute l'une des raisons pour lesquelles les joueurs suisses de NHL sont toujours motivés pour jouer le championnat du monde annuel. Le capitaine des Predators l'affirme, il renforcera l'équipe nationale en mai à Herning, au Danemark, si sa santé le lui permet. Mais il y a désormais un gros point d'interrogation à ce sujet.