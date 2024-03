Les Jets de Nino Niederreiter et les Kings de Kevin Fiala ont conforté leur place dans le top 8 de la Conférence Ouest de NHL vendredi. Winnipeg a écrasé Anaheim 6-0, alors que Los Angeles est allé s'imposer 5-0 sur la glace des Blackhawks de Philipp Kurashev.

Winnipeg, qui restait sur une défaite 4-2 face aux Predators de Roman Josi, a forcé la décision grâce notamment à un doublé de l'ancien Devil Tyler Toffoli. Celui-ci a inscrit ses deux premiers buts sous ses nouvelles couleurs. Nino Niederreiter est en revanche resté «muet», comme lors de ses quatre matches précédents.

Les Jets se retrouvent ainsi en tête de la Central Division à égalité avec Colorado et Dallas avec 89 points, mais avec un match en moins que l'Avalanche et deux de moins que les Stars. Winnipeg n'accuse plus que trois longueurs de retard sur les Canucks de Pius Suter, leaders de la Conférence Ouest.

Les Kings 7e

Les Kings (79 points), qui pointent quant à eux au 7e rang à l'Ouest avec une marge de six longueurs sur la barre, ont pour leur part fait la différence face à Chicago grâce à un doublé du Slovène Anze Kopitar. Kevin Fiala n'a pas marqué de point, et ce pour la troisième fois consécutive.

ats