JO 2026 - Hockey sur glace Comme en 2014, retour à l’âge de bronze pour les Suissesses ?

ATS

18.2.2026 - 10:39

Après le bronze historique remporté à Sotchi en 2014, les Suissesses ont l'occasion de décrocher jeudi à Milan la deuxième médaille olympique de l'histoire du hockey féminin helvétique. Elles affrontent la Suède dans le match pour la 3e place à 14h40.

Andrea Braendli en action face à la Finlande.
Andrea Braendli en action face à la Finlande.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.02.2026, 10:39

La défaite 2-1 lundi en demi-finale contre le Canada, la plus courte des Suissesses à ce jour dans un duel avec les joueuses à la feuille d'érable, était certes honorable, mais sans plus. «Nous sommes venues ici pour remporter une médaille», rappelle l'entraîneur national Colin Muller.

JO 2026 - Hockey sur glace. Une défaite au goût amer : les Suissesses joueront pour le bronze

JO 2026 - Hockey sur glaceUne défaite au goût amer : les Suissesses joueront pour le bronze

«Maintenant, nous avons notre destin entre nos mains. Nous savons que nous pouvons battre les Suédoises. Je suis convaincu que nous y parviendrons», poursuit le sélectionneur, dont les joueuses ont gagné les quatre derniers duels – dont un match amical à huis-clos juste avant ces JO – livrés face aux Suédoises.

Andrea Brändli, l'atout doublement majeur

Andrea Brändli connaît très bien ses adversaires dans ce match pour la médaille de bronze. La gardienne suisse joue en Suède depuis 2023, et trois de ses coéquipières à Frölunda font partie de l'équipe olympique suédoise à Milan.

«Bien sûr, cela m'aide beaucoup. Je connais leurs astuces et je peux aussi interpréter leur langage corporel», souligne la Zurichoise, qui a porté son équipe à bout de bras tant dans le quart de finale gagné 1-0 face à Finlande (40 arrêts) que contre le Canada (44 tirs repoussés sur les 46 cadrés par les Canadiennes).

JO 2026 - Hockey sur glace. Les Suissesses craquent en fin de match face aux Etats-Unis

JO 2026 - Hockey sur glaceLes Suissesses craquent en fin de match face aux Etats-Unis

Après les nombreux matches disputés en soirée, Andrea Brändli est heureuse d'avoir bénéficié de deux jours de repos. Elle a pu faire la grasse matinée et soigner ses petits bobos. «Et maintenant, nous devons à nouveau donner le maximum pendant 60 minutes. Il ne reste plus qu'un pas à faire», lâche-t-elle.

Pas question pour la Zurichoise de 28 ans de revivre le cauchemar du match pour la 3e place de Pékin 2022. Elle était en effet déjà dans les buts pour cette rencontre perdu 4-0 contre la Finlande.

Mais les Suédoises veulent elles aussi franchir cette dernière étape afin de remporter une médaille olympique pour la troisième fois après le bronze de 2002 et l'argent de 2006. Leur parcours n'est pas comparable à celui des Suissesses à Milan.

Contrairement à la Suisse, les Suédoises ont été placées dans le groupe le plus faible lors du tour préliminaire. Après avoir battu l'Allemagne (4-1), l'Italie (6-1), la France (4-0) et le Japon (4-0), elles ont éliminé les Tchèques (2-0) en quart avant se subir les foudres de la Team USA (5-0) en demi-finale.

Un air de déjà-vu

La capitaine Alina Müller, meilleure compteuse suisse de ce tournoi avec trois buts et deux assists en six matches, aborde aussi ce match avec confiance: «Les Suédoises sont tout à fait battables. Nous ne devons pas prendre trop de pénalités, car elles sont fortes en powerplay. Mais sinon, nous n'avons pas à nous cacher. Nous sommes meilleures en patinage et nous nous battons mieux en équipe.»

JO 2026. Voici les derniers atouts de la Suisse dans la chasse aux médailles

JO 2026Voici les derniers atouts de la Suisse dans la chasse aux médailles

Pour Alina Müller, il y a un air de déjà-vu: en 2014 à Sotchi, les Suissesses s'étaient inclinées de peu en demi-finale contre le Canada (3-1) et avaient ensuite disputé le match pour la médaille de bronze contre la Suède. Mais malgré les similitudes, elle ne veut pas faire de comparaisons trop poussées.

«Nous sommes aujourd'hui à un tout autre niveau qu'à l'époque», lâche la joueuse de Winterthour, qui avait fait ses débuts olympiques à Sotchi à l'âge de 15 ans et avait marqué le but de la victoire 4-3 dans le match pour la troisième place. «Mais si cela se terminait de la même manière, je n'aurais bien sûr rien contre.»

